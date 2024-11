Ecuador vs. Bolivia, por las eliminatorias: un duelo clave entre dos seleccionados que necesitan mejorar en la tabla

(AP).- Con las bajas sensibles de Moisés Caicedo y Ángel Preciado, la selección de Ecuador recibirá el jueves a la de Bolivia a nivel del mar en Guayaquil, un duelo en el que ambas selecciones se juegan el situarse dentro de la zona de clasificación directa de Sudamérica para el próximo Mundial, que se hará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Para abrir la última doble fecha de este año, el DT Sebastián Beccacece no podrá contar con dos piezas fundamentales del once titular del Tri. Moisés Caicedo, del Chelsea, es el pulmón del mediocampo Ecuador, pero tendrá que purgar una suspensión por la acumulación de tarjetas amarillas. El lateral derecho Ángelo Preciado, del Sparta Praga, arrastra molestias musculares, aunque no se lo descarta para el siguiente encuentro.

Por Guayaquil entrena La Tri 🇪🇨💪 pic.twitter.com/lKt9UJ08KS — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 13, 2024

El partido se jugará en el estadio Monumental de la calurosa ciudad de Guayaquil, en la costa del Pacífico, que por primera vez recibirá a la Tri en este ciclo de las eliminatorias. Ecuador regularmente juega en los 2850 metros de altura de Quito, pero ante los bolivianos cambia la estrategia. Acostumbrados a jugar por encima de los000 metros sobre el nivel del mar, en El Alto, los bolivianos deberán soportar en esta ocasión la humedad del puerto de Guayaquil, en el sudoeste.

Los seis primeros de Sudamérica se clasifican en forma directa al Mundial de 2026. El séptimo disputará un repechaje intercontinental. Hoy, Ecuador suma 13 puntos para ubicarse en la quinta plaza. Bolivia acumula 12 y está séptimo. Todo está muy apretado, con una diferencia de dos puntos entre el quinto y el octavo peldaño.

“Trataremos de intentar siempre estar bien parados (frente a Ecuador), de no darles muchos espacios, la velocidad se explota cuando tienen espacios”, dijo Villegas, agregando que algunos de sus jugadores debutarán con el combinado boliviano en Guayaquil. Los paraguayos son un rival directo para la Verde, que buscan arrebatarle el último boleto directo para el Mundial. Con el objetivo en su siguiente partido, Villegas apuntó: “Está claro que de locales somos más fuertes y tenemos que mantener el invicto y sumar de a tres es prioritario”.

🎺🥁¡𝑺𝒐𝒍𝒐 𝒕𝒖́!



🍻 Junto con @PilsenerEcuador presentamos a los convocados que estarán presente en la fecha 11 y 12 para las 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝘀 𝟮𝟲.#LoNuestroEsPaArriba | #VamosLaTri pic.twitter.com/MZAiU3Qqpc — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 8, 2024

Beccacece advirtió que Ecuador tendrá que desplegar intensidad, poner énfasis en que Bolivia no le cierre los espacios y cuidarse en los contragolpes. “La intención es alcanzar un gran volumen de juego, con la recuperación inmediata del balón, para cuando el rival lo quite, también saber presionar”, dijo el entrenador argentino en una rueda de prensa. La Tricolor necesita ganar ya que su siguiente partido será ante la difícil Colombia, segunda con 19 puntos.

“La intensidad es una de las características que me agradan, le pido siempre esa intensidad al equipo, porque uno no puede guardarse nada”, añadió. Ante la aguda sequía goleadora de Ecuador en estas eliminatorias, Beccacece ha dicho que es un aspecto que está buscando mejorar en los entrenamientos. “Nos preparamos para conseguir la victoria y queremos cerrar el año en zona de clasificación. Nos vamos a tener que esforzar al máximo”, dijo el DT argentino.

🗣️ "HAY UN ANÁLISIS DEL PREPARADOR DE ARQUEROS"



▶️ Sebastián Beccacece se refirió a la convocatoria de los porteros a la Selección Nacional para los partidos ante Bolivia y Colombia.



🎙️ #DSPORTSNoticiasLite | #EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/Fv6qUGFCwV — DSPORTS Ecuador (@DSportsEC) November 13, 2024

Oscar Villegas, su contraparte en Bolivia y artífice de la remontada del equipo en las últimas fechas, también acusa bajas por problemas físicos: los mediocampistas Jeyson Chura, Boris Céspedes y Daniel Camacho y el delantero José Martínez. Bolivia tuvo tres semanas de preparación para enfrentar a Ecuador.

“Es un equipo muy directo, muy vertical”, advirtió el mediocampista boliviano Ervin Vaca. “Nosotros con la misma idea siempre... de sumar, de salir a buscar los tres puntos, una Bolivia que sale a jugar de par a par”.

El partido de este jueves será dirigido por el argentino Nicolás Ramírez.

Las posibles alineaciones:

Ecuador: Hernán Galíndez - Félix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié - Alan Minda, Alan Franco, Carlos Gruezo, Pervis Estupiñán - Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Bolivia: Guillermo Vizcarra; Yomar Rocha, Efraín Morales, José Sagredo, Luis Paz - Ervin Vaca, Gabriel Villamil, Héctor Cuellar, César Menacho - Adalid Terrazas y Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Las posiciones

LA NACION