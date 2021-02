La Comisión Disciplinaria dictaminó quitarle la victoria al América por alineación indebida y, como castigo, perdieron el partido 3-0 Crédito: Club América

Santiago Solari recibió su primer revés en México. Y no ocurrió en el campo. El América, dirigido por el entrenador argentino, había ganado un partido rutinario de la Liga mexicana al Atlas 0-2 el pasado sábado y se había consolidado como el líder del campeonato mexicano. Durante el partido, sin embargo, la prensa notó que uno de los jugadores, Federico Viñas, había hecho el calentamiento, estuvo en el banquillo de suplentes durante media hora y después desapareció. El futbolista no había sido registrado para el partido ese día, en un grave error del equipo que violaba el reglamento. Solari defendió que Viñas no había estado en la alineación. Un error de logística del club que raya entre lo histórico y lo inaudito.

Dos días después del juego, la Comisión Disciplinaria dictaminó quitarle la victoria al América por alineación indebida y, como castigo, perdieron el partido 3-0. El castigo ha sido histórico para uno de los equipos más populares y mediáticos de México. "A nombre de la directiva del Club América ofrecemos una disculpa a toda nuestra afición, cuerpo técnico y jugadores por lo sucedido", se lee en un comunicado que ofreció el equipo. "Estamos conscientes que errores administrativos, como la presencia de Federico Viñas en la banca sin haber sido registrado, son inaceptables en una institución con la grandeza del club".

En México cada club debe registrar a los futbolistas, titulares y suplentes, en una base de datos antes: once jugadores de campo y 10 suplentes. En el caso del América, el personal encargado del registro olvidó u omitió el nombre del uruguayo Viñas. Tras 30 minutos de partido, uno de los árbitros notificó al equipo de Solari que el futbolista debía irse a uno de los palcos por el error.

La gestión de Solari en el América había sido espléndida. Antes de que les quitaran la victoria frente al Atlas, los pupilos del argentino se habían afianzado en los primeros lugares de la clasificación con cuatro victorias, un empate y una derrota.

