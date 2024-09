El análisis de Marcelo Gallardo sobre el empate de River con Colo Colo: habló de un “resultado favorable” y dijo que el rival lo empujó pero no lo “peloteó”

Escuchar

En medio de una seguidilla de partidos claves, River empató 1 a 1 contra Colo Colo en Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y jugará la vuelta el próximo martes en el Monumental, donde se determinará la clasificación. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo analizó el encuentro y no solo no se mostró disgustado por el resultado, sino que además le dio su confianza al equipo de cara al superclásico del sábado y la definición de la semana próxima.

En primer lugar, el entrenador se refirió a las altas tensiones durante el encuentro copero, el cual ya inició picante por la agresión que sufrió el micro que transportaba al plantel y una bandera que colgaron los hinchas locales en la que decía a modo de ironía: “Este Monumental no sabe de descenso”. “La copa se vive de esta manera. Encontramos un clima hostil de la gente porque tiene la ilusión de ayudar a su equipo. A veces se pasan de rosca, pero no hay que caer en eso. la organización tiene que tomar los recaudos. Nosotros nos tenemos que enfocar en jugar”, expresó.

En esta línea, habló sobre la dinámica del Millonario en el partido y sostuvo: “Nuestra postura es hacer lo nuestro. Generamos dos o tres situaciones al inicio pero no hubo efectividad. Después vino el gol, que nos tuvo que dar más tranquilidad, pero no pasó. Jugamos con un gran equipo, que empujó, y es normal que hayan pasado estas cosas”. Así, continuó: “Hay que pensar en lo que viene. Es un resultado favorable. Todo se define en nuestra casa, con nuestra gente. Con todo lo que esta en juego”.

“Tuvimos una postura de no refugiarnos y que nos manejaran, lo que se mostró de entrada. Tuvimos las intenciones de hacer el partido que nos convenía a nosotros. Ellos tuvieron que salir a buscar el empate a través de su empuje y el juego, y nosotros, mas allá de situaciones puntuales, no lo sufrimos al partido. No nos pelotearon ni llegaron de todos lados. Nos faltó el juego y lo que nos gusta a nosotros, pero el esfuerzo se vio. Ellos estuvieron bien porque no nos dejaron crecer en el partido”, destacó Gallardo.

Como último análisis, el director técnico señaló que Colo Colo no lo “sometió” y manifestó su confianza respecto a la vuelta: “La llave esta abierta para revertir la posición del segundo tiempo. Eso va a suceder. Vamos a tener el apoyo de la gente y se va a revertir. Nos tenemos que contagiar. Ahora a descansar y preparar el partido del sábado”.

#LaZonaFoxSports | Marcelo Gallardo y Nacho Fernández en conferencia de prensa luego del empate de River ante Colo-Colo.



La Zona, de lunes a viernes por la pantalla de Fox Sports pic.twitter.com/FRvSBkMGR6 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 18, 2024

Por otra parte, Gallardo no tuvo reproches con el árbitro brasileño Raphael Claus, a pesar de haber sido un encuentro con algunas polémicas. “Es partido de copa, a veces se fricciona mucho. Hay mucho roce. Más allá de eso, estuvo bien. Hubo jugadas al límite, pero me parece que en general lo llevo bastante bien”, indicó.

En tanto, fijó la mirada en el enfrentamiento ante Boca del fin de semana y afirmó que evaluará qué jugadores están dispuestos para jugar, tanto para el superclásico como para la vuelta, pero que dependerá de cómo se recuperen. “Tiene relevancia, pero en esta seguidilla de muchos partidos hay desgaste físico. Después del sábado tenemos un día menos de recuperación así que hay que pensar bien. Lo definiré en las horas previas al partido”, remarcó.

Con este partido, Gallardo marcó un nuevo récord en su carrera y alcanzó las 100 presentaciones en Copa Libertadores como entrenador.

