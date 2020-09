Marcelo Gallardo: "La respuesta del equipo fue muy satisfactoria". Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

Poco más de 48 horas antes del partido en Brasil, el entrenador Marcelo Gallardo soltó una frase que terminó siendo un certero presagio: "El equipo va a presentar pelea, batalla, y no va a regalar la iniciativa. Intentaremos hacer lo nuestro". Pero se quedó corto. River no sólo lo intentó, sino que lo consiguió: dominó a San Pablo, hizo sentir que no habían pasado 190 días desde el último partido oficial y apagó todas las dudas previas a enfrentarse con un rival de peso que tenía 13 partidos encima por estar en competencia desde julio. Y aunque no logró ganar, por dos accidentes, el 2-2 lo deja más que conforme.

River siguió su libreto hasta el final y quemó las elucubraciones previas sobre el paso del tiempo. Con un 4-3-3 para doblegar el mismo sistema que usa el equipo paulista, sacó a relucir el ADN del ciclo del Muñeco con momentos de buen fútbol asociado y mostró la templanza, la autoridad, el coraje y el sacrificio de siempre. Ni siquiera dos goles en contra (el 1-0 fue de Enzo Pérez y el 2-2 de Fabrizio Angileri) opacaron del todo la historia.Al menos así lo sintió Gallardo, que utilizó una nota que se remonta a la época escolar: el DT calificó de "muy satisfactoria" la tarea de sus dirigidos.

"La respuesta del equipo fue muy satisfactoria. Después de seis meses de inactividad, venir al Morumbí y jugar contra un equipo con la dinámica que traía y hacer el partido que hicimos... Es como para rescatar el gran esfuerzo de los jugadores. No era fácil volver y plantarnos para jugar de igual a igual. Y fue muy meritorio más allá de la desgracia de haber recibido dos goles en contra. Estoy muy contento", destacó Gallardo en la conferencia de prensa.

Hubo buenas respuestas físicas, futbolísticas y mentales y me ponen contento, porque se requiere un gran esfuerzo mental para jugar en este contexto Marcelo Gallardo

"Ante la adversidad o cualquier problema, la gente sabe que el equipo va a responder. No eran las mejores condiciones ni la preparación ideal, y era muy importante ver la respuesta de hoy. Los jugadores mostraron que el equipo sigue manteniendo el espíritu y creyendo en las condiciones de juego. Se sostiene en el tiempo y eso lo avala", agregó el DT.

No hubo diferencias: River fue más que a San Pablo y pudo ganar, pero se llevó de Brasil un meritorio 2-2. Fuente: Reuters

Tal como expresó, en el campo de juego no se sintió la diferencia de preparación entre ambos conjuntos. Ni hubo lugar para temores, desconfianzas ni desasosiegos. River mostró que tiene material como para dar batalla y ganó el partido interno: sostener sus ideas y su mentalidad competitiva a pesar de que la última vez que había pisado un terreno había sido el 11 de marzo, en la victoria por 8-0 contra Binacional por la segunda fecha del grupo D de la Copa.

"Nosotros pudimos entrenar preparando este partido porque los jugadores fueron muy profesionales. Se han comportado de maravillas, con trabajos en soledad en sus casas y en condiciones diferentes y anormales. Al iniciar los entrenamientos, vimos que sus condiciones podían darnos la chance de trabajar estas cinco semanas y preparar el partido. De no ser por ellos, no habríamos podido hacerlo. Hubo buenas respuestas físicas y mentales, porque se requiere un gran esfuerzo mental para jugar así. Futbolísticamente intentamos hacer lo que hicimos siempre. Por momentos nos rebotaba la pelota, pero era normal: fue mucho el tiempo sin jugar, competir y vivir momentos de juego que requieren atención y concentración. Así y todo, hicimos un gran partido", comentó el Muñeco.

Acerca de la decisión de jugar con Julián Álvarez, Rafael Borré y Matías Suárez en el esquema 4-3-3, que no utilizaba desde noviembre (la última vez había sido en el 3-2 a Newell's de diciembre por la Superliga, con el mismo tridente ofensivo), el DT explicó: "La idea era no darle el protagonismo [al adversario], sino bloquear la salida limpia, y para eso necesitábamos la disposición de los tres delanteros de punta. Se iba a necesitar mucho esfuerzo y eso era arriesgado, porque no sabíamos cómo íbamos a sostenerlo físicamente. Pero fueron corriendo los minutos, los jugadores se sintieron cómodos y veían que no pasaban sobresaltos, más allá de que sabíamos que en el segundo tiempo podríamos sufrir un poco más por la inactividad. Vamos a tener otro partido dentro de pocos días y el punto es importante para el del martes en Perú".

Julián Álvarez cumplió: integró el tridente ofensivo, asistió a Rafael Borré y marcó un gol. Fuente: Reuters

Ahora, River volverá a Buenos Aires y el próximo lunes viajará a Lima para enfrentarse el martes con Binacional. Un duelo que será crucial para su futuro por la Libertadores. Hoy, el equipo millonario suma 4 unidades, lo mismo que San Pablo, y está 2 por debajo del líder, Liga, de Quito, y 1 por encima del conjunto peruano.

"Liga le ganó a Binacional y marca que va a ser un grupo muy cerrado hasta el final, con tres equipos que van a dar pelea. Nosotros hoy repartimos puntos, y también eso muestra que va a ser cerrado hasta el final. Estaremos a la expectativa de sumar los tres puntos en Perú y tendremos los dos partidos finales en casa con la posibilidad de pasar a octavos", cerró Gallardo.

