Una postal del tiempo: Carlos Bilardo, un símbolo histórico de Estudiantes, junto a Maradona, durante el inolvidable Mundial 86

LA PLATA.- El vínculo de Diego Maradona con Gimnasia representó un poderoso impacto para la capital bonaerense, ciudad en la que cohabitan dos instituciones importantes de la Superliga. Está claro que el Lobo tomó la llegada del DT con algarabía, tal como se observó en los últimos días; de golpe, en el Tripero la preocupación se convirtió en felicidad. ¿Pero cómo reaccionó a esta revolución el otro club histórico de La Plata? Estudiantes escogió el sendero más aconsejable: el de la cautela y el respeto.

El Pincha podría haber elegido la indiferencia y escudarse en el silencio; o incluso equivocarse y tomar el camino del enfrentamiento. No. Nada de eso. El León, lejos de rugir, exhibió su costado más fraternal.

Una vez que se confirmó que Maradona había aceptado la propuesta de Gimnasia, Estudiantes lanzó el siguiente mensaje a través de sus redes sociales oficiales: "Celebramos tu vuelta al fútbol argentino. Vivamos esta rivalidad circunstancial sin enemistades. Nosotros te sentimos parte de nuestra escuela". La publicación estuvo acompañada por una foto de Maradona junto a Carlos Bilardo, en el marco de un partido de la selección nacional. La nota fue motivo de orgullo para la mayoría de la gente del Pincha. Muchos hinchas compartieron el posteo y varios comentaron expresando su aprobación.

Las declaraciones de su presidente, Juan Sebastián Verón, fueron en idéntica dirección. "Tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos. Hoy no me parece hablar de eso. Lo importante es el reconocimiento por parte de Estudiantes y es lo que hay que poner en valor, más allá de cómo me lleve yo. Me alegra que alguien como Maradona tenga la chance de dirigir en el fútbol argentino; para el platense, es importante más allá de las chicanas que puedan ocurrir. Lo felicito y le deseo suerte", manifestó la Brujita en una nota con Radio Continental y agregó: "Nosotros como institución tratamos de ser responsables, y bajar los niveles de histeria y confrontación".

"Tuve una buena relación con Diego, con altos y bajos; hoy no me parece hablar de eso", dice Verón, presidente de Estudiantes

Si bien el Pincha hizo ni más ni menos que lo correcto (y no debería llamar la atención), es bueno destacar las actitudes responsables en el contexto de una Superliga empapada de histeria y deslices de los propios protagonistas. Tal como hizo Diego en dos oportunidades. Primero a través de un video, antes de asumir como director técnico del Lobo: "Enfrente hay una yunta que me tiró de los huevos para abajo y ésa no se la perdono a nadie". Y después en su presentación como entrenador tripero: "A los de enfrente no les digo nada porque quiero ser respetuoso, como no lo son ellos".

Gabriel Pellegrino, máximo dirigente de Gimnasia, más allá de haber cometido el error de grabar con un celular mientras se cantaba en contra de la Brujita, en las últimas horas se redimió y le dijo a radio La Red: "Solo filmé el momento y yo no canté porque no me gustan las agresiones. Verón es un monstruo".

En el futuro todos deberían bajar los decibeles, colaborar para que reine la paz y evitar mensajes que alimenten la enemistad, como aquel que brindó el domingo Marcos Rojo en una nota con Fox Sports: "A Gimnasia lo va a ayudar porque quizás en estos últimos años no tenía un referente. Ahora vuelven a vivir un poco". Innecesario.

A pesar de ese paso en falso del futbolista de la selección, que está identificado con el Pincha, Estudiantes como institución eligió un camino más que recomendable: el de la mesura y el respeto. Por un ídolo nacional y también por su clásico rival.

Muchos hinchas del León coinciden en una idea: hubiesen preferido que Maradona no vaya a Gimnasia, pero ahora lo respetarán porque es un símbolo del fútbol argentino. Algunos socios le contaron a LA NACION sus sensaciones.

Nicolás Pérez Mendy: "No me hubiese gustado como técnico de Estudiantes, pero para ser sincero me hubiese gustado que no vaya a Gimnasia. Estaría bueno que haya público visitante y poder verlo en el clásico porque siempre me cayó bien Diego. No lo aplaudiría porque antes de asumir hizo alguna declaración que no me gustó, pero tampoco lo insultaría".

Gastón Eiras: "Más allá de alguna cosa que dijo fuera de lugar, pienso que los Pinchas deberíamos respetarlo porque es un símbolo del fútbol argentino. Si me daban a elegir elegía que no sea entrenador de Gimnasia porque fue uno de mis ídolos futbolísticos, pero le agrega un lindo condimento al fútbol de la ciudad".

Julieta Devoto: "Para todos los platenses la llegada de Maradona a la ciudad es un shock y una noticia fuerte. Como hincha de Estudiantes no me cayó bien porque Diego es un ídolo, seas del equipo que seas y uno no quiere verlo del lado del rival. Sin embargo, esto no quiere decir que me hubiese gustado tenerlo en mi club. Ojalá que, a partir de ahora, haya respeto de los dos lados".

Leandro Casale (en Italia desde hace varios años): "Acá fue una noticia importante, como todo lo que hace Maradona. Me parece lo más correcto que dirija en el fútbol argentino porque es el mejor jugador de la historia y confieso que, por él, a partir de ahora voy a tratar de mirar los partidos de Gimnasia".