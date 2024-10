El comité ejecutivo de la AFA aprobó el orden del día de la Asamblea del 17 y la suspensión de los descensos en primera está más cerca

Escuchar

El comité ejecutivo de la AFA aprobó este martes el orden del día de la Asamblea Extraordinaria, prevista para el 17 de octubre en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. El documento incluye la reforma del estatuto y, en especial, el artículo 93, que regula los ascensos y descensos desde la Liga Profesional. Ahora sí, está todo dado para que en el Día de la Lealtad peronista se defina que ningún equipo de la primera división baje a la Primera Nacional, una decisión que hoy favorecería a Tigre -último en la tabla general- y a Independiente Rivadavia de Mendoza, colista en los promedios.

“No habrá descensos y se vota el torneo de 30″, confía a LA NACION una alta fuente de la AFA que estuvo en el encuentro del comité ejecutivo. El cónclave contó, por ejemplo, con Matías Tapia, presidente de Barracas Central e hijo de Claudio, máximo dirigente del fútbol argentino. El gerente general, Gustavo Lorenzo, leyó uno a uno los puntos del orden del día del próximo 17 de octubre. “Entonces, se vota”, dijo. Habló luego Maximiliano Levy, presidente de Almirante Brown, prosecretario ejecutivo de la AFA: “Sí, presidente”. “Entonces, todo aprobado, ¿no?”, preguntó Tapia según testigos. No hubo abstenciones ni negativas. El orden del día se adoptó por unanimidad, lo mismo que el balance contable del ejercicio que va entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024, con un superávit de más de $12 mil millones.

Así. todo queda ad referendum de la Asamblea, una especie de congreso de delegados -asambleístas- en el que Tapia tiene amplísima mayoría. No le responden ni Talleres de Córdoba, que en las últimas reuniones optó por abstenerse, ni Estudiantes de La Plata, cuyo representante en el comité ejecutivo, Pascual Caiella, no estuvo en la reunión del martes. ¿Acaso no lo invitaron? Su mandato caduca en marzo del año próximo, cuando asumirá la nueva lista encabezada por Tapia, y que tiene a Gimnasia en lugar de Estudiantes. De Córdoba estarán Belgrano e Instituto, pero no la T .

En el encuentro estuvo Andrés Paton Urich, asesor legal del presidente Tapia, y quien responderá a los pedidos de la Inspección General de Justicia (IGJ) por el reclamo de Talleres para suspender la asamblea. En la AFA descuentan que el órgano de control accederá al reclamo de los cordobeses, pero se alistan para ir a la Justicia y conseguir una medida cautelar para realizar igual la reunión. Puertas para adentro hasta minimizan el petitorio de Andrés Fassi, presidente de la T. Están convencidos de que tendrán luz verde en los tribunales. De que el presidente será reelecto sin objeciones. Y de que habrá torneo de 30 en la Liga Profesional a partir de la próxima temporada. En resumen, están convencidos de que la gestión Tapia no corre ningún peligro, más allá de su evidente enfrentamiento con el Poder Ejecutivo por el ingreso de los capitales privados en el fútbol, o la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La carta de Fassi a la AFA por un tuit de Pablo Toviggino

A última hora del martes, Claudio Tapia recibió una carta firmada por el presidente de Talleres. El documento también estaba dirigido al tesorero, Pablo Toviggino; al director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy; al CEO de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Francisco Duarte, y a los presidentes del Tribunal de Ética, Antonio Bustamante, y el Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans. “Me dirijo a ustedes en función de las expresas amenazas publicadas por Pablo Toviggino en contra de nuestra institución, las cuales nos preocupan por el ánimo explícito de perjudicarnos”, expresa Fassi inicialmente. Y continúa: “Entendemos que se refiere de manera directa a una posible afectación de nuestros intereses en decisiones futuras. Estas palabras generan un clima de incertidumbre que no podemos dejar de mencionar, ya que afectan el ambiente de confianza y transparencia que buscamos preservar en el fútbol argentino”.

Publicación de Pablo Toviggino contra Andrés Fassi

Además, el presidente de la institución cordobesa advierte que, al tener diferencias “públicas y notorias” con AFA, toma las declaraciones de Toviggino como una amenaza que pone en riesgo a la institución y sus hinchas, y se siente “ante la posibilidad de seguir sufriendo situaciones que afecten gravemente los intereses del club”. “Consideramos pertinente recordar que nuestra institución ha mantenido diferencias con la AFA y respecto de la visión de su tesorero sobre la estructura y la organización del fútbol en Argentina. Estas diferencias, de carácter conceptual y estructural, han sido de amplio conocimiento público, y es importante señalar que hemos solicitado en reiteradas oportunidades la organización de un congreso de debate abierto para discutir estas posturas de manera transparente, siempre con el objetivo de mejorar el fútbol argentino en su conjunto”, señala Fassi en la carta.

En vísperas del clásico cordobés frente a Belgrano, que tendrá lugar este domingo a las 16.30, Fassi recuerda antecedentes de partidos en los que sintió que Talleres fue perjudicado, entre los cual destacó el reciente cruce con Boca por los octavos de final de la Copa Argentina, en el que se generó un conflicto con el árbitro Andrés Merlos en el vestuario del estadio Malvinas Argentina, de Mendoza. Al equipo rival le fue validado un gol luego que la pelota saliera ostensiblemente de la cancha, según el directivo, y luego Boca venció en la definición por penales y se clasificó cuartofinalista. En este contexto, el presidente y el resto de la comisión directiva del club anticipan que el encuentro del fin de semana tendrá una “magnitud de suma importancia en el que se enfrentarán dos de las instituciones más prestigiosas de la provincia”, por lo cual exigió que el cuerpo arbitral designado esté compuesto por “profesionales que puedan llevar adelante su labor con total responsabilidad y profesionalismo, siendo lo suficientemente imparciales”. La AFA respondió con la designación de Nicolás Ramírez, quien hace dos semanas dirigió el Superclásico en la Bombonera y es considerado por la Dirección Nacional de Arbitraje como uno de los mejores en actividad.