El costo de jugar a cualquier precio, un mandato de la Conmebol

La consigna es jugar, que la pelota no deje de rodar. No hay espacio para atender situaciones particulares ni miradas críticas para aceptar que en este momento América del Sur es el epicentro de la pandemia mundial de Covid-19. Nada frena al balón que lanza la Conmebol y que corren las asociaciones y federaciones que la integran. ¿Jugadores con PCR positivo? Son separados de sus compañeros, aislados… Algunos regresan al país de origen, otros deben cumplimentar una cuarentena antes de emprender el retorno. ¿Caos con un saldo de 24 muertos y 800 heridos en una de las sedes? Se trasladan los partidos a otra, aunque la situación sanitaria del nuevo escenario resulte alarmante. El calendario internacional debe imponerse a rajatablas y las competencias nacionales deben ajustar sus programas a los dictámenes que parten desde las oficinas de Luque. Pero jugar, siempre jugar, sin importar el costo.

Los clubes argentinos, en total 13 equipos participan de las copas que organiza la Conmebol, son rehenes del mandato. Algunos, como Independiente, Boca, River, Argentinos, Lanús, Defensa y Justicia, afectados directos -en las últimas horas- de las instrucciones para que el juego llene las grillas que pautó la televisión, que exige contenidos ante los millonarios desembolsos. En el medio, situaciones de estrés, de maltrato; delegaciones que frente al apuro de rendir, porque el éxito deportivo arrastra un robustecimiento de la tesorería, cometen equivocaciones y exponen a sus planteles. “Me da vergüenza el manejo de la institución. Salió del país con Boca, se deben hacer responsables. Si no están dadas las condiciones no deberían jugarse las competiciones internacionales”, alzó la voz Nerina Galasso, la pareja de Esteban Andrada, arquero de los xeneizes. ¿El motivo del durísimo mensaje? El guardavalla deberá permanecer en Guayaquil hasta que reciba el alta médica, porque con PCR positivo no puede reingresar a la Argentina.

Esteban Andrada, arquero de Boca, fue aislado al arribar a Guayaquil y ahora deberá cumplimentar con una cuarentena en Ecuador; el plantel xeneize viajó sin conocer los resultados de los PCR que se realizaron tras el partido con Lanús, el domingo GETTY - Getty Images South America

El procedimiento tuvo un fallo, producto de la urgencia. El test que se le realizó el viernes, antes de jugar con Lanús -el domingo pasado a las 10- dio negativo; tras el partido se sometió a una nueva prueba, como requiere la Conmebol, aunque la delegación viajó sin conocer los resultados. Al arribar a destino, el futbolista –había dado positivo- fue aislado. El grupo volvió a hisoparse y nuevamente el test del arquero fue positivo. “Boca puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con Covid-19. El jugador permanece aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación del hotel Hilton Colón, acompañado del médico de Boca, Dr. Daniel Ponczosznik, y con la asistencia y el apoyo del Consulado y cumpliendo con los protocolos de rigor para poder regresar”, reza un comunicado que emitió el club, en respuestas a las críticas de la pareja de Andrada, quien cargó contra el Consejo de Fútbol –liderado por Juan Román Riquelme- y el presidente Jorge Ameal.

El primer estallido de la semana lo protagonizó Independiente, en Bahía, Brasil. El plantel estuvo varado en el aeropuerto de Salvador y 12 integrantes debieron retornar, porque los testeos marcaban “coronavirus detectable”. “Pasamos siete horas en el aeropuerto, los que dieron positivo durmieron en el piso. Había pulgas y la policía los fue a levantar de mala manera, como si fueran delincuentes”, recordó Silvio Romero. Los Rojos jugaron –empate 2-2-, y el regreso también tuvo sus contratiempos: el grupo fue considerado contacto estrecho y debió aislarse durante nueve horas en un hotel, hasta recibir el informe negativo de las pruebas rápidas de antígenos. “Si el laboratorio que realizó las pruebas iniciales hubiera notificado los casos en el momento, no hubiera hecho falta aislar a nadie”, señaló Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud, en advertencia a que esos casos no se registraron en su momento en el sistema. En Avellaneda ya planificaban pedir la postergación o suspensión del partido por la Copa de la Liga, ante Huracán, del domingo a las 17.15.

El plantel de Independiente quedó retenido en el aeropuerto de Salvador, por los testeos positivos de Covid; ayer, después de estar asilados en un hotel, el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias del GBCA autorizaron la circulación y el regreso a sus actividades, tras corroborar que dichos casos no son factibles de contagio @Independiente

“Estamos en una situación muy adversa, en un estado de emergencia y totalmente agotados por la cantidad de partidos que venimos jugando con un grupo muy reducido. Este martes [por anteayer] teníamos 12 jugadores y los juveniles, que en este tipo de competencias están para completar”, el diagnóstico de Sebastián Beccacece, entrenador de Defensa y Justicia, tras la caída 2-1 con Palmeiras, por la Copa Libertadores. El Halcón tuvo 14 ausencias, entre futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, y el DT ya estableció que por la última jornada de la Copa de la Liga viajará a Tucumán el plantel de Reserva, junto a su entrenador Adrián Domenech. “Sabemos cómo son las reglas, que se va a jugar de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia”, agregó.

Jugar, jugar, jugar… como lo harán hoy, entre las 19 y las 23, River, Argentinos y Lanús en Asunción, partidos que debían disputarse en Colombia. Las protestas contra las reformas que impulsa el gobierno de Iván Duque derivaron en represión policial, con un saldo de 24 muertos y 800 heridos. La Conmebol, que hasta el martes a la mañana recibió avales en materia de seguridad para que se jugaran esos encuentros en el país sede, por la tarde rediseñó el programa y mudó los juegos a Paraguay, donde tres semanas atrás la situación sanitaria era desesperante, con persona que morían sin la debida atención por la falta de camas.

De la crisis social al riesgo sanitario: la Conmebol reprogramó para hoy en Asunción los partidos que debían jugar ayer River, Argentinos y Lanús en Colombia Twitter @RiverPlate

Los tres clubes argentinos habían dispuesto no viajar a Colombia hasta que no se garantizara la seguridad de los partidos. En cambio, Fluminense (Brasil) sí lo hizo para medirse con Junior, de Barranquilla, porque Conmebol recién ayer reprogramó el match para hoy y en Guayaquil. También el cotejo entre Deportes Tolima y Emelec, que debía jugarse ayer, se jugará mañana en Lima, una decisión que provocó la postergación del clásico del equipo ecuatoriano, con Barcelona, por el torneo local, pautado para el sábado.

Las alteraciones de las copas internacionales generan caos en las ligas nacionales, pero la pelota no se detiene. En la Argentina se saltea un DNU, que invita a que los partidos internacionales que se desarrollan en el AMBA puedan jugarse en horario nocturno, algo prohibido para los cotejos locales. En Colombia, a 38 días del inicio de la Copa América, el Gobierno asegura que será anfitrión, con Argentina, aunque Bogotá, Cali y Medellín, tres de las cuatro sedes, la restante es Barranquilla, estén sumidas en el descontrol.