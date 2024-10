El curioso desafío de Carlos Tevez en Corea del Sur, junto a viejas glorias del fútbol mundial

Escuchar

Carlos Tevez, uno de los grandes ídolos de Boca y protagonista de este siglo a nivel mundial dentro del fútbol, participó este fin de semana de un curioso evento especial en Seúl, Corea del Sur. Organizado por la empresa coreana de videojuegos Nexon, el cónclave reunió a grandes leyendas del fútbol para disputar una serie de juegos de exhibición.

A diferencia de los tradicionales partidos de 11 contra 11, el evento consistió en desafíos de ataque y defensa, donde un equipo estaba compuesto por delanteros y el otro por defensores y mediocampistas. Tevez compartió equipo con figuras como Didier Drogba, Eden Hazard, Kaká, Luis Figo, Rivaldo, Alessandro Del Piero, Michael Owen, Diego Forlán y Marouane Fellaini.

They don't make them like this anymore 😭😭

these 4 playing in the Nexon Icons Match pic.twitter.com/KjKIfYPhXT — Aaliyah (@Aaaaliyaaaaah) October 20, 2024

Del otro lado, enfrentó a grandes defensores como Ricardo Carvalho, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Yaya Touré, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Carles Puyol, Leonardo Bonucci y Javier Mascherano, mientras que el neerlandés Edwin Van der Sar fue el arquero.

En uno de los desafíos, los jugadores ofensivos, entre ellos Tevez, debían superar la defensa y definir mano a mano frente a Van der Sar. Aunque el Apache tuvo dos oportunidades, no logró convertir.

Tevez, junto a estrellas del fútbol mundial reunidas en Seúl

A lo largo del mini campeonato también se realizaron pruebas de fuerza, donde los jugadores debían romper estructuras blancas con potentes disparos, y lanzamientos de tiros libres, con y sin barrera.

A pesar de la habilidad y el talento presentes en ambos equipos, el equipo de los defensores salió victorioso en los desafíos, llevándose el triunfo en esta jornada amistosa que se disputó a estadio lleno.

48 hours in South Korea 🇰🇷 that started with a warm welcome followed by a lovely stay with old friends from football and finishing with a full stadium of incredible fans!

Thank you Seoul and see you soon ! 🫶⚽️#iconsmatch #nexoniconsmatch @FCTlegends pic.twitter.com/tqehzYtyuI — Luís Figo (@LuisFigo) October 21, 2024

La idea fue una gran oportunidad para ver a Tevez y otras estrellas del fútbol mundial en acción, recordando viejos tiempos y compartiendo momentos con excompañeros y rivales, como Javier Mascherano. Referentes y no tan referentes, pero todos futbolistas que dejaron su huella en el fútbol europeo durante años, tanto en la Champions League como en sus respectivos clubes, y también en selecciones, claro.

Las críticas a la dirigencia de Boca

Hace cinco días, antes de viajar para jugar esta exhibición en Corea, el Apache habló en Ezeiza sobre la llegada de su excompañero Fernando Gago a Boca, y le deseó lo mejor. “Creo que le hace bien a la gente de Boca, ojalá le vaya bien”. También, como muchos hinchas del Xeneize, se esperanzó con el posible regreso de Leandro Paredes: “Como hincha, a quién no le gustaría ver a Leo en Boca. Sería muy lindo que pueda volver y estando bien. El fútbol argentino es muy difícil y si no regresás bien, cuesta”.

Pero luego fue preguntado sobre la temporada de Boca, que casi no tiene chances en la Liga Profesional, fue eliminado muy pronto de la Copa Sudamericana y aún no tiene asegurada la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo. Y allí sí, Tevez disparó su opinión de manera contundente. “Es difícil opinar desde este lado, más sabiendo que uno no se idéntica con los que están a cargo. Yo estuve cuando nosotros jugábamos la Libertadores y no hacíamos un buen papel, y esta gestión nos pegaba. Yo no quiero hacer lo mismo”, expresó el Apache, que recordó de esta manera cuando Juan Román Riquelme estaba fuera del equipo y del club, y castigaba a los dirigentes de aquel entonces por no ganar el torneo continental.

“Es muy difícil opinar de Boca. No me gustaría que se sienta nadie ofendido, no es bueno estar de ese lado. Pero uno no ve bien a Boca y sería fácil pegarle”, agregó Tevez, que tuvo tres ciclos en la entidad de la Ribera; su última etapa concluyó en junio en 2021, cuando ya estaba la gestión encabezada por Jorge Amor Ameal, con Riquelme como vicepresidente, en un alejamiento en el que se dejaba entrever que la relación era al menos distante. Un año después, empezó su carrera como DT en Rosario Central.

"ES MUY DIFÍCIL OPINAR DESDE ESTE LADO PORQUE UNO NO VE BIEN AL CLUB Y ES FÁCIL PEGARLE EN ESTE MOMENTO"



🔵🟡 Carlos Tevez sobre el presente de Boca.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF3 pic.twitter.com/yXOjtw5fD7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2024

