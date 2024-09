El curioso despiste de Luis Advíncula en la previa del superclásico: “Ni sabía que existía eso”

Escuchar

Este jueves, en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza, Luis Advíncula y Paulo Díaz fueron protagonistas de la conferencia de prensa conjunta con jugadores de Boca y River, de cara al superclásico que disputarán este sábado, en la Bombonera, a partir de las 16, por la decimoquinta fecha de la Liga Profesional; es una reunión habitual, que se realiza como previa de un encuentro de máxima trascendencia, y de hecho, se dio en el último choque entre ambos equipos en los cuartos de final de la Copa de la Liga, con Marcos Rojo y Nacho Fernández como centro de la charla.

En la antesala del duelo entre xeneizes y millonarios, el lateral peruano y el defensor chileno contaron sus sensaciones frente a la prensa. En el caso de Advíncula, se trata de su regreso a la titularidad, recuperado de una dolencia en el tendón de Aquiles que lo tuvo a maltraer desde la Copa América. “Ahí va, gracias a Dios ya estoy mejor”, contó el jugador de la selección de Perú, que muy probablemente ocupará el carril derecho.

Sin embargo, la anécdota de la jornada llegó cuando surgió una consulta sobre la zona de capitanes, la novedad reglamentaria dispuesta desde la fecha pasada, por la que sólo los capitanes de cada equipo o un jugador especialmente designado pueden hablar o hacer reclamos al árbitro, y éste será entonces el primer superclásico con esa modalidad.

Sorprendido, Advíncula miró a Paulo Díaz, que no pudo evitar la carcajada. “Hermano, creo que me mataste, ni sabía que existía eso”, reconoció el peruano. “No tenía ni idea”, agregó, mientras empezaban a escucharse más risas. “Yo trato de hablar lo más mínimo a los árbitros, siempre me he caracterizado por eso. Si van los capitanes, mejor”, expresó luego para salir del paso.

Por su parte, Díaz también se prevé que será titular, sobre todo después de haber sido expulsado en el empate 1-1 en el duelo de ida por los cuartos de final contra Colo Colo, por lo que estará suspendido y no estará en el desquite del martes próximo en el Monumental. “Lo que pasó, ya está. Estoy arrepentido porque me pierdo la vuelta y soy un jugador importante. Quiero estar en todos los partidos. Le pido disculpas a la gente de River, porque fue una tontería”, señaló Díaz en su autocrítica.

De su lado, también Advíncula venía de protagonizar una expulsión copera, en su caso contra Cruzeiro y por la Copa Sudamericana. “No quiero entrar en la polémica de los árbitros. Me tocó irme expulsado en ese partido y tuve que asumirlo, sea injusto o injusto”, remarcó.

En cuanto al partido del sábado, Advíncula expresó: “No hay favoritos en un superclásico y no sé si será un punto de quiebre. Me gustaría dar una asistencia y ganar 1-0″. Díaz respondió: “Ya lo dijo Luis, un Boca-River es 50 y 50 para cada lado. Hacer un gol de pelota parada sería la jugada soñada”. El chileno anotó en el último partido entre ambos, en Córdoba, pero no alcanzó entonces para evitar la derrota del Millonario por 3-2.

