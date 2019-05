Ariel Holan, en su peor momento como director técnico de Independiente. Crédito: AFP

25 de mayo de 2019 • 02:44

En el sprint final en la Superliga, Independiente ofreció una imagen poco productiva y la clasificación a la Copa Sudamericana 2020, al terminar en el séptimo lugar, sonó más a consuelo que a premio. Y aunque la temporada todavía le permitía levantar cabeza, con la eliminación temprana de la Copa de la Superliga a manos de Argentinos y la reciente derrota por 3-2 ante Rionegro Águilas en Colombia por el partido de ida de la segunda etapa de la actual Sudamericana, el clima en el club volvió a entrar en ebullición. Y Ariel Holan, el DT, otra vez ­quedó en el ojo del huracán. Se lo vuelve a sentir frágil en el puesto.

Ayer por la mañana, el cuerpo técnico y los jugadores, junto al dirigente Héctor "Yoyo" Maldonado, mantuvieron una charla durante unos 45 minutos. Se palpa que hay preocupación, se busca hacer frente a los rumores de conflicto. Algunos sostienen, de cara al desquite del martes próximo, en Avellaneda, que se trató de la última oportunidad para limar un poco las asperezas.

Y Pablo Pérez, un referente del grupo, dijo lo suyo. "Las charlas con Holan son para mejorar las cosas. No se porqué se hablará siempre de la continuidad del DT. No veo un desgaste en la relación de los jugadores con el técnico. Lo que yo veo son malos resultados, simplemente eso", aseguró el mediocampista, que llegó al club en enero pasado.

"Si adentro yo veo un desgaste, yo me siento con Ariel y le digo «Mirá esto está mal y hay que solucionarlo». Eso puede que haya pasado o no, pero las cosas hay que solucionarlas hablando. Yo no soy quién para pedir la cabeza de un entrenador", sostuvo Pérez, serio, en la conferencia de prensa.

"Tenemos que hacer foco en el partido del martes, ganarlo como sea. Ganar, pasar e irnos de vacaciones. Después los dirigentes con Ariel trabajarán para traer refuerzos y hacer lo que les corresponde a ellos", agregó, con la expectativa de que el tropiezo en el Estadio Alberto Grisales quede atrás y lleguen semanas de tranquilidad.