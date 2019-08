La charla entre Ruggeri y Gallardo después del empate de River en Asunción Crédito: Captura de TV

29 de agosto de 2019 • 23:59

Luego del partido en la Nueva Olla que certificó la clasificación de River a las semifinales de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo habló en Fox Sports. En medio de la entrevista, fue Oscar Ruggeri quien le sacó varias sonrisas al DT. Ocurrió lo que sigue:

Ruggeri: -Dejemos lo periodístico de lado.Es como que nos cruzáramos nosotros dos en algún momento, en la calle...

Gallardo: -¿Me tengo que poner las canilleras? (Risas)

Ruggeri: -¡No te acordás que te marcaba y no te pegaba? ¡Nunca te pegué! ¿O sí?

Gallardo: -Bueno. Está bien. Lanzá.

Ruggeri:-Marcelito.escuchá.A ver.quiero que me contestes a mí, ex jugador. Nos encontramos en la calle y yo te digo: "¿Cómo hacés para que este River que tuvo tantas figuras, más allá de que mandás varias figuras, cómo hacés para que estén todos alineados? ¡No me contestés como les contestás a ellos! Estamos en la calle.

Gallardo:-No te puedo contestar de otra manera. Te contestaría fácilmente. Esta pregunta se la haría a los jugadores. Es tan simple como eso. Les preguntás y ellos te van a responder.

Ruggeri:-Contestan bastante parecido. Ya he hablado. Te quería escuchar a vos. Te quieren. Por atrás están bien. Hablan bien.

Gallardo:-Sabés que el jugador de fútbol siempre tiene esas cosas. Nunca va a estar del todo feliz aquel que no juega.

El diálogo completo