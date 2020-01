Bielsa en la conferencia de prensa junto a Diego Flores, su traductor

El Leeds United de Marcelo Bielsa atraviesa un momento complicado en el Championship, la segunda división inglesa. Luego de la derrota por 1-0 contra QPR y el escándalo del gol tras doble mano, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa y, en medio de su análisis, protagonizó una situación que ya sucedió varias veces: tuvo un pequeño cruce con su traductor porque no replicó exactamente lo que él quería transmitir.

Leeds acumuló su segunda derrota al hilo y, aunque no perdió la segunda posición en la tabla que le permite el ascenso a la Premier League, hace cuatro fechas que no conoce la victoria. Un periodista inglés le preguntó a Bielsa sobre esta situación y qué había fallado en este partido. El ex técnico de Newell´s explicó: "Nuestro equipo jugó como nosotros deseamos de acuerdo a nuestro estilo que consiste en tratar de reducir la importancia de los atacantes rivales. Conseguimos jugar en campo rival, duplicar o triplicar la cantidad de opciones de gol que el rival".

Pero, como ya es bien conocido, Bielsa no se dirige directamente a la prensa, sino que cuenta con un traductor. Debido a esto es que la graciosa situación tuvo lugar. El entrenador hace una larga pausa durante el segundo concepto para darle lugar al hombre que lo acompaña para que lo retransmitiera, pero éste decide ahorrar un par de palabras y comenzó la oración diciendo que "generaron muchas más chances que el rival". Es entonces cuando el ex seleccionador argentino lo frena y hace hincapié en que reprodujera fielmente su frase. "No, el doble o el triple", aclara. Rápidamente el traductor repite y continua la conferencia.

Además de la polémica del gol, el partido de esta mañana tuvo más situaciones problemáticas. A Leeds no le cobraron un evidente penal, antes de que QPR se pusiera en ventaja, y después falló otro en los pies de Bamford. Bielsa se refirió sobre esto de manera fiel a su estilo narrativo: "El fútbol tiene muchas situaciones que no se pueden manejar. A veces esas situaciones perjudican a un equipo o a veces lo favorece. Hoy casi todo lo que sucedió que no podemos manejar sucedió en contra nuestra".

Particularmente en el segundo tiempo, el conjunto dirigido por el argentino tuvo varias chances de conseguir el empate. Entre ellas se encuentra el penal mal otorgado, malogrado por el único 9 del equipo, Patrick Bamford, ya que no tienen reemplazo en el banco para él. De todas maneras, Bielsa lo defendió y descartó incorporaciones en este mercado de pases. "A Bamford hay que analizarlo por las ocasiones de gol que genera, aunque no suene tan lógico y uno piense que habría que juzgarlo por las situaciones que convierta".

Leeds volvió a perder, pero se mantiene segundo en el campeonato Crédito: @LUFC

Sin embargo, el director técnico admitió que les falta contundencia, pero no cree que pase por falta de confianza. "Está claro que nos falta eficacia, que necesitamos de muchas oportunidades para marcar un gol. El juego ofensivo es lo que más desarrollamos y evidentemente hay momentos que nos falta eficacia, pero no creo que sea por falta de confianza o porque nos falten variantes para atacar", aseguró.