Los 11 jugadores que Zlatan eligió para su equipo de todos los tiempo

8 de julio de 2019 • 16:20

Cuando Zlatan Ibrahimovic decida retirarse del fútbol no sólo será recordado por sus goles brillantes y sus grandes jugadas: también dejará en el recuerdo un buen número de frases y comentarios muy sugerentes con actitud egocéntrica. ¿Cuál fue su último hit? El posteo en su cuenta personal de Twitter: "My favourite team of all time. I only have to decide the coach. Maybe will be Zlatan" ("Mi equipo favorito de todos los tiempos. Sólo tengo que decidir el entrenador. Tal vez sea Zlatan") y sumó una foto ilustrada con 11 rostros de las diferentes etapas de su carrera ubicados en todos los puestos de la cancha.

El posteo de Zlatan

No es la primera vez que el sueco tiene una actitud así. En su paso por el París Saint Germain, entre los años 2012 y 2016, restando un mes y medio para la finalización de su contrato declaró: "Si pueden reemplazar la Torre Eiffel con una estatua mía, entonces me quedaré en París, ¡lo prometo!". Lo cierto es que muchos que conocen al delantero fuera de la cancha hablan de una persona con mucha simpatía y de un personaje único que las cosas que dice o hace es para tomar las cosas con humor.