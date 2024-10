El emotivo mensaje de Lionel Messi tras el anuncio del retiro de Andrés Iniesta

Escuchar

Se acabó al espera, se baja el telón de una historia increíble, Andrés Iniesta anunció finalmente su retiro del fútbol y lógicamente el universo de la pelota se rinde ante uno de los talentos más grandes de las últimas décadas. Y en medio de tanta emoción, el mensaje del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, fue directo y elocuente para con un hombre de una carrera impresionante, que fue una de las piezas claves del Barcelona multicampeón y el el hombre que le dio la gloria máxima a España con el gol sobre Países Bajos que significó la conquista de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010.

Aunque no pudo participar de la conferencia de prensa que ofreció Iniesta en Barcelona, Messi le dedicó un especial mensaje a través de sus redes sociales: “La pelota te va a extrañar y nosotros también”. Mientras participa de los entrenamientos con la selección argentina en Miami, de cara al partido del próximo jueves ante Venezuela, por las eliminatorias sudamericanas, el rosarino publicó en sus historias de Instagram una foto junto al español, la cual acompañó con un emotivo mensaje: “Uno de los compañeros con más magia y de los que más disfruté jugando juntos. La pelota te va a extrañar y todos nosotros también. Te deseo lo mejor siempre, sos un fenómeno”.

Desde su irrupción en el equipo principal de Barcelona, allá por 2004, la amistad entre Messi e Iniesta -que había debutado dos años antes- resultó inquebrantable, incluso cuando las carreras de ambos continuaron en otros clubes. Para Messi, los destinos fueron Paris Saint-Germain e Inter Miami, mientras que Iniesta emigró en 2018 al Vissel Kobe, club de la liga de Japón en el que jugó hasta mediados de 2023.

"Son lágrimas de emoción, de orgullo." 🥹



🗣️ Andrés Iniesta pic.twitter.com/BHI0jEzepm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 8, 2024

Una carrera increíble para un futbolista extraordinario. Con mojones imborrables y eternos, como la corona en la Copa del Mundo 2010, la primera y hasta ahora única en la historia de España. Aquel gol de la victoria en la final ante Países Bajos, más las dos Eurocopas (2008 y 2012), lo transformaron en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de la Roja. Y en Barcelona, su nombre está grabado a fuego y en le mundo del futbol mucho más porque consiguió 32 títulos más. Con el conjunto culé logró nueve coronas en La Liga, cuatro en la Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, siete Supercopas de España y seis Copas del Rey. A ellos, además, les añadió tres con el Vissel Kobe: la Copa del Emperador 2019, la Supercopa de Japón 2020 y la J1 League 2023.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

Una ceremonia muy emotiva

Andrés Iniesta cerró este martes su carrera como futbolista profesional, en una ceremonia celebrada en Barcelona en la que participaron varios de sus excompañeros. El español se mostró muy conmovido por el anuncio, pero dejó en claro que no se alejará del universo del fútbol y ya está abriendo la puerta del próximo capítulo de su historia: quiere ser entrenador.

“Se acaba esta etapa, pero el juego continúa... no puedo estar muy lejos del fútbol, ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Estamos trabajando en diferentes proyectos. En este siguiente paso tengo esa motivación para seguir formándome fuera del fútbol, pero de la misma manera. Necesito aprender, equivocarme, formarme, en el proyecto de los clubes que tenemos, las academias... que es un legado que quiero seguir manteniendo. Y desde ya estoy empezando con el curso de entrenador. Los que me conocen saben que soy bastante cabezón. Espero hacer un gran trabajo no corriendo detrás de la pelota, sino desde el otro lado”, dijo Iniesta.

Y agregó: “Nunca pensé que llegaría este día. Todas estas lágrimas que hemos derramado durante estos días son lágrimas de emoción y de orgullo. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos. Después de muchísimo trabajo y sacrificio y de nunca rendirse. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino. Me siento muy feliz de haber conseguido el sueño de ser futbolista profesional porque era lo que más quería. Hoy es como un cuento. He vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y profesional”.

Por tu fútbol, por tus valores, por darnos nuestra ⭐️.



Simplemente 𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 por TANTÍSIMO, @andresiniesta8.



ℹ️ https://t.co/YIZOiWpizJ #VamosEspaña pic.twitter.com/wzhtpqoxa8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 8, 2024

No se trata de un futbolista más, es simplemente uno de los que dejó una huella profunda, por eso la Federación Española de Fútbol le dedicó un posteo en su redes sociales con un video muy emotivo y hasta su eterno rival, Real Madrid, sacó un comunicado oficial reconociendo su admiración por el futbolista: “Ante el anuncio de Andrés Iniesta sobre su retiro del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren mostrar su reconocimiento, su admiración y su cariño a una de las grandes leyendas del fútbol español y del fútbol mundial”.

“Andrés Iniesta ha contribuido con su fútbol y con sus valores a engrandecer este deporte, más allá de los numerosos títulos conseguidos durante su carrera. Su icónico gol en la final del Mundial de Sudáfrica en 2010 quedará para siempre en la memoria de todos los aficionados españoles. El Real Madrid le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”.

