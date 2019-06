El enojo de Carlos Tevez: "En las finales no podemos cometer errores así"

Carlos Tevez fue autocritico Fuente: FotoBAIRES

2 de junio de 2019 • 21:01

Carlos Tevez, referente de Boca, reconoció que cometieron fallas ante Tigre que en una final -en este caso de la Copa de la Superliga- no puede padecer. Estaba molesto y no lo ocultó: "Ellos se encontraron con los dos goles por errores nuestros, errores que en una final no se pueden cometer. Después fue todo de Boca. Nada más. Ya lo tendríamos que haber aprendido. Esta camiseta te hace poner de pie muy rápido. El mérito de Boca fue llegar hasta la final, pero en las finales no podemos cometer errores así. Son cosas que pasan en un partido de futbol", declaró el delantero xeneize después de la caída 2-0 frente al club de Victoria, descendido a la Primera B Nacional.

Tevez se lamentó por el pobre momento futbolístico por el que está atravesando Darío Benedetto, un artillero con la pólvora mojada. "Pipa está pasando por una sequía y lamentablemente para nosotros en un momento en el que lo necesitábamos, porque si hacíamos el gol del tiro que pega en el palo, ahí es donde nosotros matábamos los partidos. Antes lastimábamos así, empatando y definiéndolo. En estos últimos partidos no pudimos hacerlo", reconoció Tevez.

De todos modos, el Apache reconoció el poderío de Tigre. "Me parece un merecido campeón. Hay que ser grande en la derrota y felicitar a Tigre, porque se lo merecen los chicos", acotó Tevez.