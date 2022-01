El enojo de Xavi Hernández antes de Mallorca-Barcelona por la Liga de España: “Si se juega este partido es que no hay sentido común”

El entrenador de Barcelona, Xavi Hernández, lamentó que en LaLiga “no hay sentido común” porque el partido de este domingo ante el Mallorca no se debería jugar. “Estamos en una situación límite, tenemos 17 bajas porque recuperamos a Umtiti parece, entre lesiones y covid, si tuviéramos un poco de sentido común de la competición esto adultera la competición. Este año se suspendió un partido porque cuatro jugadores sudamericanos no llegaban”, dijo en rueda de prensa.

El preparador culé reconoció no entender por qué LaLiga no suspende el partido cuando contó 17-18 bajas en su equipo y el cuadro balear también se quejó de su situación. “El Mallorca también se ha quejado de muchos casos. No es una queja, una excusa, es un tema de sentido común, es una realidad. El entrenamiento con distancias también es complicado. El Real Madrid-Barça en baloncesto se ha suspendido. Tenemos que competir y ganar porque necesitamos los puntos”, insistió en la previa.

”El Mallorca está en una situación parecida a la nuestra, tal vez menos. LaLiga nos obliga, jugaremos porque para nosotros es una necesidad, es una urgencia los tres puntos. En el entrenamiento ya tuvimos que hacer cosas raras, por la distancia social, es una situación caótica para los entrenadores”, añadió.

El DT culé Xavi Hernández tiene 17 bajas para afrontar Mallorca-Barcelona PAU BARRENA - AFP

Por otro lado, Xavi fue consultado por la negociación por renovarle el contrato a Dembélé. “No estoy seguro, los agentes a veces lo ponen difícil. Yo sigo siendo optimista. Es una negociación, el Barça tiene una postura muy clara, está en proceso la negociación. Yo soy optimista de que Dembélé haga un esfuerzo, los agentes puede que no lo entienden”, apuntó.

”La propuesta es fantástica, veremos en los próximos días, hay un rifirrafe ahora mismo, las situaciones están un poco alejadas, pero Dembélé marca las diferencias y es consciente de que el Barça es uno de los mejores clubes del mundo, es una oportunidad para él. Tenemos un proyecto deportivo interesante”, añadió.

Ousmane Dembele todavía no se sabe si seguirá en el club

El técnico culé celebró el fichaje de Ferran y no quiso hablar de Morata ni de Haaland. “Ferran viene ya preparado, ha tenido grandes entrenadores. Es un fichaje espectacular. Tenemos a Ferran y a Dani Alves, ya son dos fichajes que nos van a mejorar mucho. El resto son hipótesis. Vamos a hablar de los que tenemos”, dijo.

Xavi apuntó que Pedri, Ansu Fati y Memphis apuran su recuperación pero no estarán aún este domingo. “Es una evidencia que tenemos 17 bajas, 11 por covid, queremos espectáculo o qué, la Liga de Fútbol Profesional no se lo puede permitir, ni el Mallorca ni el Barça tendrán su equipo de gala, es un partido descafeinado, muchas competiciones paran, no lo entiendo. Con 17 bajas, que no se suspenda el partido me parece una locura”, terminó.