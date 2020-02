Neymar celebró su cumpleaños número 28 y generó polémica entre los dirigentes y el entrenador del PSG Fuente: AFP

Neymar festejó por adelantado su cumpleaños número 28 que será mañana miércoles 5 de febrero y lo hizo a lo grande: el pasado domingo por la noche cerró el Palais de Tokyo, un conocido local bailable de París, e invitó a compañeros de PSG, amigos y familiares. Una de las condiciones que tenían los invitados fue que todos debían ir vestidos de blanco y así se los vio, con el agasajado con un traje a tono y un sombrero.

Entre los que asistieron a la fiesta estaban sus compañeros argentinos en el PSG como Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi junto a su esposa Wanda Nara. También fueron el uruguayo Edinson Cavani, el brasileño Marquinhos y el italiano Marco Verrati, entre otros. También estaban sus Toiss Diogo Canto, Carlos Henrique, Léo Venditto, Pedrinho Moura, Victor Godoy, Cereja, Guilherme Pitta, Diogo D'Oliveira y Amancio, los amigos inseparables, que se encargan de entretener, cuidar y proteger al futbolista.

Los jugadores argentinos del PSG junto a sus esposas, Edinson Cavani, Marco Verratti y Marquinhos, vestidos de blanco para el festejo de cumpleaños de Neymar

Varios medios europeos aseguran que Neymar disfrutó de su cumpleaños, pero que este festejo no cayó nada bien en el PSG, equipo en el que juega el futbolista. La celebración fue tras el triunfo del equipo parisino ante Montpellier por 5 a 0 el día sábado. En ese encuentro, el jugador tuvo un enfrentamiento con el árbitro que le dijo una frase en un tono discriminatorio, pero las dos razones del enojo de PSG fueron que el festejo se dio a sólo 48 horas del partido en el que París Saint Germain debe jugar esta tarde ante Nantes por la Liga 1, torneo en el cual es líder con 55 unidades y además que el club informó ayer que Neymar será baja de ese partido por una lesión en las costillas, supuestamente ocurrida en un roce con el futbolista Arnaud Souquet, de Montpellier.

Neymar no participará del partido de hoy ante Nantes por una lesión que sufrió el día sábado

Lo cierto es que la fiesta de su cumpleaños en el medio encendió las suspicacias y el primero en expresarse al respecto fue el entrenador Thomas Tuchel que dijo que: "Tengo la impresión de que no estamos focalizados al 100% en ser profesionales", la prensa francesa relacionó sus dichos con la situación de Neymar, pero también se tomaron sus declaraciones por el un cruce que tuvo con Kylian Mbappé luego de reemplazarlo en el último partido del PSG. Sobre eso agregó: "No hay nada personal entre él y yo. Estas cosas suceden. Fue entre un jugador que no quiere retirarse y un entrenador que tenía sus razones para hacer algo y que quería dar un juego a los jugadores que lo merecían".

No es la primera vez que Neymar genera polémicas desde que es jugador de PSG. Durante 2019 el atacante hizo fuerza para abandonar el club y su voluntad era volver al Barcelona. Esto generó que en sus primeros partidos de la temporada la gente lo insulte, pero con el pasar de los partidos fue acallando con buenas actuaciones.