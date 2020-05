Alejandro Fantino exigió que si se permite que el fútbol regrese, lo mismo debe hacerse con otras actividades comerciales. "Es tan valioso el pan del que gana corriendo atrás de una pelota como el pan del que corta el pelo o del que hace una pizza". 04:54

El periodista Alejandro Fantino se refirió en duros términos a las negociaciones entre el Gobierno nacional y la AFA por el regreso del fútbol en el país en medio de la epidemia de coronavirus . Planteó que una vuelta de la actividad futbolera también debería habilitar otras actividades comerciales. Y pidió que no se utilice al fútbol para tapar la situación económica.

En su programa Fantino A La Tarde , por América TV, el conductor, expresó: "Vos querés que vuelva el fútbol, AFA, bien, volvé, ahora atrás volvemos todos. Porque si hay permiso para el circo, tiene que haber permiso para el pan . Porque es tan valioso el pan del que gana corriendo atrás de una pelota como el pan del que corta el pelo o del que hace una pizza".

Luego Fantino puso un duda la posibilidad de que se aplique un protocolo para el fútbol argentino: "Si vuelve el fútbol, olvidate, vamos a poder ir a ver a nuestros viejos, vamos a poder ir a Santa Fe, a pescar a Sauce Viejo. ¿Qué protocolo van a meter en el fútbol de menos de cien personas adentro de una cancha? A mí no me hacen creer que pueden organizar un partido de fútbol con cien (personas) . Yo estuve ahí adentro, yo fui relator de fútbol. El que conecta los cables, el que lleva el móvil, el que lleva al plantel. Cada plantel moviliza entre 70 y 80 personas: amigos, periodistas, familiares, gente que va, que viene, cámaras".

En su descargo, el mediático interpeló a varios dirigentes, comenzando por secretario general de la Presidencia de la AFA: "Toviggino, el santiagueño (Pablo) Toviggino , vamos a nombrarlo así le suenan los teléfonos a Santiago del Estero. Toviggino, vos que sos el Cardenal Richelieu del Chiqui Tapia . Vos que sos el ladero. Superliga: D'Onofrio , hace dos meses el teléfono tuyo sonaba que parecía el de Nikita Kruschev en la Crisis de los Misiles con Estados Unidos. Tu teléfono está frío Rodolfo. Marcelito , volvés a bailar por un sueño, genial, te apoyamos porque es trabajo para la gente. Ahora, tienen que poner la carita. Y si vuelve el fútbol, volvemos todos".

"No me van a 'encarnar' con el fútbol"

El exrelator manifestó que está en contra de que el fútbol sea una pantalla para tapar la dura realidad del país. "Lo que no quiero es que vuelva el circo para que la gente en la casa no piense y se tranquilice. Che, ¿qué hay para ver? No, estoy pensando en que me falta la guita. Poné un poquito Almirante Brown-Platense, así vemos un rato. ¡Uh, qué golazo hizo el 8 de Boca! ¡Qué bárbaro Pol Fernández! Y te olvidás. Che, está faltando mozzarella en la heladera. No importa, pero mirá lo que está jugando Pol Fernández. No, no, no: no me van a encarnar con el fútbol para que me olvide de todo lo demás . Así que si vuelve el fútbol, atrás volvemos todos", volvió a advertir.

"Si vuelven con los papeles flojos, ¡crac! a la yugular"

Luego Fantino refirió que el protocolo para volver a las canchas es algo que no es fácil de elaborar. Comentó: ¡Los alemanes no le encontraron la vuelta al protocolo para volver! Entrenan de a tres, de a cuatro. Ayer hablé con un jugador de la liga alemana. "¿Cómo es?", le pregunté. "No, no sabés lo que es. Siete médicos, me controlan cuando salgo, cuando entro". Sin embargo, hoy se confirmó que el gobierno alemán autorizó el regreso de la Bundesliga .

Fantino concluyó su editorial conminando a las autoridades de la AFA: "Ustedes son una máquina de meter gente adentro de las canchas. Es gigante lo que mueven. Por ahí, ojalá, le encuentren la vuelta al protocolo de regreso y lo podamos aplicar a pizzerías, teatros". Y para rematar, advirtió: "Pero si vuelven con los papeles flojos, yo acá ¡crac!, a la yugular ".