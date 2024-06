El fútbol en los Juegos Olímpicos 2024: así es el fixture de la selección argentina en París

Escuchar

La selección argentina de fútbol sub 23 será una de los principales atracciones de los Juegos Olímpicos París 2024. Y también, una seria aspirante al podio teniendo en cuenta el plantel que está en condiciones de armar Javier Mascherano más allá de bajas importantes que igualmente tiene porque los clubes no estarán obligados a ceder a los jugadores a raíz de que no se trata de un torneo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y eso cerró muchas puertas.

Como parte de la preparación, la albiceleste disputó dos amistosos contra Paraguay. En el primero, en el estadio de Huracán, goleó 4 a 0 con dos tantos de Lucas Beltrán y uno cada uno de Kevin Zenón y Pablo Solari. En el siguiente, en el recinto de Lanús fue triunfo 2 a 0 con un doblete de Giuliano Simeone.

El torneo de fútbol de París 2024 se diputará entre el 24 de julio, dos días antes de la Ceremonia Inaugural, y el 9 de agosto. El debut de la albiceleste en el grupo B será el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante Marruecos, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23 y, en mayores, semifinalista del Mundial Qatar 2022. Luego, el 27 de julio, se medirá en el Stade de Lyon ante Iraq, el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23. Cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, contra Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21.

Fixture de la Argentina en París 2024

Grupo B

Argentina vs. Marruecos - Miércoles 24 de julio a las 10 en el estadio Geoffroy-Guichard.

Argentina vs. Iraq - Sábado 27 de julio a las 10 en el estadio de Lyon.

Argentina vs. Ucrania - Martes 30 de julio a las 12 en el estadio de Lyon.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo B de los Juegos Olímpicos de fútbol París 2024, en el que estará la Argentina Canchallena

En el grupo A competirán el anfitrión, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda; en el C Uzbekistán, España, Egipto y República Dominicana; y en el D Japón, Paraguay, Malí e Israel. Los dos líderes de cada uno de los grupos avanzarán a cuartos de final. La definición por la medalla de oro está programada para el 9 de agosto en el Parque de los Príncipes.

La Argentina tiene dos preseas doradas en su haber, conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008. La primera, con Marcelo Bielsa como DT y la segunda, con Sergio Batista. Allí, justamente, se consagró Lionel Messi, junto a Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros. Javier Mascherano, en tanto, es el único futbolista argentino en tener ambas, y el segundo entre todos los deportistas del país que sabe lo que es alcanzar dos veces la gloria máxima en unos Juegos Olímpicos.

