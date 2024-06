El fútbol en los Juegos Olímpicos: así será el fixture de la selección argentina Sub 23

Escuchar

La selección argentina Sub 23 se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de fútbol masculino París 2024, programados para disputarse entre el 24 de julio, dos días antes de la Ceremonia Inaugural, y el 9 de agosto; con el anhelo de conseguir su tercera medalla de oro en la historia. En busca de ese fin tiene en carpeta a los tres rivales que enfrentará en la etapa de grupos. Integra el B junto a Marruecos, Iraq y Ucrania.

Su debut será el 24 de julio en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne ante el combinado marroquí, campeón de la última Copa Africana de Naciones Sub 23 y, en mayores, semifinalista del Mundial Qatar 2022. Luego, el 27 de julio, se medirá en el Stade de Lyon ante Iraq, el tercer clasificado de la Copa Asiática Sub 23. Cerrará la etapa de grupos el 30 de julio, nuevamente en el Stade de Lyon, contra Ucrania, tercero en la Eurocopa Sub 21.

Fixture de la Argentina en París 2024

Grupo B

Argentina vs. Marruecos - Miércoles 24 de julio a las 10 en el estadio Geoffroy-Guichard.

Argentina vs. Iraq - Sábado 27 de julio a las 10 en el estadio de Lyon.

Argentina vs. Ucrania - Martes 30 de julio a las 12 en el estadio de Lyon.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo B de los Juegos Olímpicos de fútbol París 2024, con la selección argentina de Mascherano Canchallena

En el grupo A competirán el anfitrión, Estados Unidos, Guinea y Nueva Zelanda; en el C Uzbekistán, España, Egipto y República Dominicana; y en el D Japón, Paraguay, Malí e Israel. Los dos líderes de cada uno de los grupos avanzarán a cuartos de final. La definición por la medalla de oro está programada para el 9 de agosto en el Parque de los Prínicipes.

La Argentina tiene dos preseas doradas en su haber, conseguidas en Atenas 2004 y Beijing 2008. La primera, con Marcelo Bielsa como DT y la segunda, con Sergio Batista. Allí, justamente, se consagró Lionel Messi, junto a Ángel Di María y Sergio Agüero, entre otros. Javier Mascherano, en tanto, es el único futbolista argentino en tener ambas, y el segundo entre todos los deportistas del país que sabe lo que es alcanzar dos veces la gloria máxima en unos Juegos Olímpicos.

El plantel argentino

La selección argentina Sub 23 está cada vez más cerca de viajar a París para afrontar los Juegos Olímpicos 2024. Sin embargo, antes, el DT Mascherano debe definir a los 18 convocados, con la posibilidad de citar a tres futbolistas mayores de 23 como excepciones (Julián Álvarez y Nicolás Otamendi estarían confirmados, mientras que Emiliano ‘Dibu’ Martínez sería el restante). A falta de poco menos de dos meses para el comienzo del certamen, el seleccionado albiceleste disputará dos amistosos de preparación ante Paraguay (sábado 8 y lunes 10, a las 16) para los que el ‘Jefecito’ convocó a 23 futbolistas, de los cuales varios tendrían un lugar prácticamente asegurado en la cita olímpica.

Hay dos arqueros: Fabricio Iacovich, de Estudiantes de La Plata, y Leandro Brey, de Boca Juniors. El último es una fija en las últimas convocatorias Sub 23 y, de no mediar inconvenientes, ya tiene un pie en la cita olímpica, aunque sería suplente nada menos que del ‘Dibu’. Luego, hay siete defensores: tres centrales, Marco Di Césare (Racing), Kevin Lomónaco (Tigre) y Damián Fernández (Vélez); dos laterales izquierdos, Lucas Esquivel (Atlético Paranaense de Brasil) y Bruno Amione (Santos Laguna de México); un lateral derecho, Joaquín García (Vélez); y un “comodín” como Gonzalo Luján (San Lorenzo), que puede jugar tanto de central como lateral derecho. Una polifuncionalidad siempre necesaria en torneos de este tipo.

La selección argentina Sub 23 disputó recientemente dos amistosos contra México X @Argentina

El mediocampo es el lugar en el que más figuras de renombre aparecen. En la posición del 5 hay dos futbolistas de gran presente en Europa: Alan Varela (Porto de Portugal) y Santiago Hezze (Olympiacos de Grecia). Entre los internos destacan Juan Nardoni (Racing), Cristian Medina y Ezequiel ‘Equi’ Fernández (ambos de Boca Juniors), los últimos piezas infaltables en el plantel ideal de Mascherano.

Como volantes ofensivos, el entrenador optó por incluir en la nómina a Thiago Almada (Atlanta United de Estados Unidos), Claudio ‘Diablito’ Echeverri (River Plate), Kevin Zenón (Boca Juniors) y Thiago Fernández (Vélez). Entre ellos, el único asegurado es el campeón del mundo con el seleccionado mayor en Qatar 2022, Almada, quien es el capitán del equipo Sub 23 desde hace tiempo. Las jóvenes estrellas del xeneize y el Millonario se disputarían un lugar; mientras que el juvenil del Fortín aparece como una apuesta.

Por último, en zona de ataque hay varios que pelean por acompañar a Julián Álvarez en la delantera de la selección argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. Pablo Solari (River Plate) y Giuliano Simeone (Deportivo Alavés de España) aparecen como los dos convocados con características de segunda punta; y Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Lucas Beltrán (Fiorentina de Italia) y Santiago Castro (Bologna de Italia), como los tres 9 de área.

#Sub23 Javier Mascherano comenzará esta tarde con la preparación del plantel para los #JJOO @Paris2024 y un doble partido con la Selección de Paraguay.



📰 https://t.co/C7IJ5fEXv4



Aquí, los veintitrés citados 👇 pic.twitter.com/W6okcXT60L — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 3, 2024

LA NACION