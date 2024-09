El golazo de chilena de Dinamarca en la victoria ante Serbia por la Nations League: la pirueta de Yussuf Poulsen

Escuchar

Dinamarca venció a Serbia por 2-0 y está con puntaje ideal en el grupo 4 de la Nations League, con seis unidades. Dinamarca venía de superar por el mismo resultado a Suiza. Y la nota de la jornada de este domingo la dio Yussuf Poulsen, que convirtió con una fantástica chilena desde el punto penal tras recibir un centro desde la izquierda de Christian Eriksen. Fue el segundo tanto, el que le dio la victoria decisiva al local, cuando se disputaban 16 minutos del segundo tiempo.

El primer tanto lo había anotado Albert Grønbæk en la primera etapa: también se trató de una muy buena jugada colectiva que la finalizó el delantero de 23 años con un remate junto al palo derecho del arquero.

Yussuf Poulsen tiene 30 años, nació en Copenhage, mide 1m93 y pesa 83 kilos. Actualmente juega en el Leipzig, de Alemania. Debutó como profesional con el Lyngby Boudklub, llegando a marcar un total de 11 goles y 5 asistencias en 37 partidos, y de allí pasó al fútbol alemán.

La chilena y lo mejor del partido

Disputó el Mundial 2018 y marcó el gol de la victoria por 1 a 0 sobre Perú en el debut. Jugó tres partidos, ya que no pudo ser parte del equipo que se enfrentó contra Francia por estar suspendido. Dinamarca quedó eliminada al perder por penales contra Croacia en los octavos de final.

Dinamarca, el equipo de Morten Wieghorst, jugó con un esquema 3-4-3 y fue ampliamente superior a Serbia. Tuvo una posesión del 54% del balón; remató 10 veces y le alcanzó con tres de esos disparos que fueran en dirección al arco defendido por Predrag Rajkovic triunfar.

Gol olímpico para Gibraltar

Otra de las acciones destacadas de este domingo fue el gol olímpico de Gibraltar a Lichtenstein, un partido en el que no todo fue positivo para el autor del golazo y su equipo, ya que el conjunto visitante se lo terminó igualando 2-2 en el minuto 104.

El autor del tanto más lindo del encuentro fue Liam Walker, el 10 y capitán de Gibraltar. Ejecutó un córner cerrado, con su perfil zurdo y desde la derecha, que cayó por detrás de la cabeza del arquero Benjamin Büchel, metiéndose el balón a la altura del segundo palo. Cabe remarcar que el intento de Walker fue beneficiado por el fuerte viento que cruzaba la cancha, ya que se ve como (antes de la ejecución) el banderín del tiro de esquina estaba estirado e incluso el parante que lo sostenía doblado por la fuerza del viento.

Damas y caballeros, hay alerta de gol olímpico en la Nations League. Lo autografió Liam Walker, el 10 y capitán de Gibraltar 🇬🇮, contra Liechtenstein. Como para no festejarlo.

Elogios para Lee Carsley

La prensa inglesa elogió al DT Lee Carsley luego de la victoria de la selección de los “Tres Leones” por 2-0 como visitante de Irlanda por la primera fecha del Grupo B2 de la cuarta edición de la Nations League.

Carsley fue designado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) como reemplazante de modo interino de Gareth Southgate, quien renunció tras la caída en la final de la Eurocopa 2024 contra España. ”El DT no canta, pero Inglaterra sí”, publicó en su portada el diario Times en alusión a las críticas que Carsley recibió por su silencio durante la entonación de “God save the King” en el Aviva Stadium de Dublín, según describe la agencia ANSA.

Lee Carsley, DT interino de Inglaterra PAUL FAITH - AFP

”En Dublín es la actuación de Inglaterra la que cantó más fuerte, barriendo las controversias patrióticas previas al partido. El hecho de que no cante el himno no pondrá en peligro las posibilidades de Lee Carsley a largo plazo, afirmó una fuente de la FA”, se lee en el reporte del periódico inglés.

Carsley, promovido desde la selección Sub 21, fue designado pese a que en el pasado jugó 40 partidos para Irlanda, una decisión similar en su etapa juvenil de Declan Rice y del Jack Grealish, los autores de los goles de Inglaterra en Dublín. ”Respeto la opinión de todos. Para mí es el máximo orgullo haber dirigido a Inglaterra en Dublín. No creo que cantar o no el himno haga la diferencia, mi nivel de compromiso es el máximo”, aseguró Carsley tras el primer duelo entre ambas selecciones desde 2015.

