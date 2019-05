El gran gesto de Messi tras un 8-0 que reveló el exBoca Fabián Vargas

Fuente: Archivo

Lionel Messi nunca deja de sorprender. Campeón de la liga española, con Barcelona ya tiene un pie y medio en la final de la Champions League y a fines de mayo también disputará la definición de la Copa del Rey ante Valencia. Y este fin de semana se conoció un gesto destacado del astro argentino que estaba escondido. Un gesto silencioso que salió a la luz. Fabián Vargas, el ex futbolista colombiano que fue campeón del mundo con Boca, recordó un detalle del día que Barcelona le ganó 8-0 a Almería, en 2010, cuando el exvolante militaba en el club español.

"Antes del partido, unos amigos me habían llamado para pedirme mi camiseta para subastarla en beneficio de los damnificados que había en mi país a causa de las inundaciones de ese año", reveló Vargas en una entrevista para El País de Colombia. Y añadió: "Yo aproveché que jugábamos contra el Barcelona, fui a buscarlo a Leo antes del juego para contarle la situación y preguntarle si me podía regalar su camiseta", siguió.

Al finalizar el partido y con el aplastante 8-0 (Messi marcó tres goles), Vargas no podía quitarse de encima la bronca por el resultado. Su cabeza estaba acelerada. "Yo salí de la cancha tan enojado y triste que me olvidé del tema", confesó. Pero al rato, el utilero de Almería le dijo que habían golpeado la puerta del vestuario y que alguien lo estaba esperando afuera. Su reacción quedó guardada para siempre. "Salí y ahí estaba él con una bolsita. Recuerdo que me dijo: 'Mirá, estas son las camisetas que te pude recolectar'. Yo le di las gracias y lo abracé. Cuando regresé y abrí la bolsa, estaban las camisetas de Messi más las de Xavi, Iniesta, Dani Alves, Piqué y Puyol. Nunca se me olvidará ese gesto", destacó.

Vargas, quien tuvo que enfrentar a Messi en varias oportunidades, reconoció que el Nº 10 del Barcelona es único: "Es un jugador tocado por una varita, es de esos que nacen cada tanto para marcar una época en el fútbol", resaltó. "Que siga rompiendo récords. Por el gesto que tuvo conmigo es algo que deseo siempre", sentenció el colombiano.