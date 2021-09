El llamativo mensaje que elaboraron dos clubes de Arabia Saudita sobre la vacunación contra el coronavirus

En el partido entre Al-Nasr y Al Ittihad, dos clubes grandes de Arabia Saudita, se vio una situación llamativa. El silbato aún no había sonado. De hecho, los jugadores de ambos equipos estaban ingresando al estadio para formar las clásicas filas de saludos. Ingresaron primero cinco por lado, y parecía que no se iban a sumar más jugadores. En las tribunas se veían caras de sorpresa. “¿Qué les pasó a los demás? ¿Solo cinco jugadores?”, parecían preguntarse las personas.

Resultó ser una original idea para promover la campaña de vacunación contra el Covid-19. Luego de un minuto y medio -aproximadamente- las filas fueron completadas y se contaron 11 futbolistas de cada lado. “El resto de los jugadores está ingresando al estadio”, decían los relatores de la televisión. “Como pueden ver, queridos televidente, el partido no puede iniciarse si los equipos no están completos... Al igual que tu sistema inmune, que no puede luchar contra el coronavirus, a menos que recibas ambas dosis de la vacuna” .

La iniciativa fue impulsada por los Ministerios de Salud y Deportes del país árabe bajo el eslogan “Completá tu vacunación para no vivir con miedo”. “Debes recibir ambas dosis de la vacuna para vivir tu vida de manera feliz”, enfatizaban los relatores de la cabina.

Arabia Saudita

Arabia Saudita es, sino el más, uno de los países con reglamentos más estrictos en lo que refiere al coronavirus y sus cuidados; y también a la vacunación. El gobierno del mayor exportador de crudo del mundo elaboró una estrategia que hace que la vacunación sea casi obligatoria para mantener su economía abierta. Eso convirtió al país en un ejemplo de lo que sucede cuando las personas que son reacias a vacunarse son obligadas a hacerlo. Datos de Our World In Data indican que el 51,9% de la población saudí está completamente vacunada. El número está aún muy por debajo de Canadá, con el 70,2%, y de los países europeos, que en su mayoría superan los 60 puntos porcentuales.

Hasta ahora, esta campaña fue de lo más curioso que se ha visto en el mundo del fútbol que, sin mucha creatividad, apeló a pocas estrategias para incentivar a las poblaciones -particularmente de países en los que las dosis abundan- a recibir la vacuna. En Turquía, ocurrió algo similar en el mundo de la pelota redonda. Muchos clubes se unieron, en julio, para comunicar vía redes sociales la importancia de la vacuna. “Nos arremangamos por nuestra salud; obtenemos nuestra vacuna. Obtenga su vacuna y experimentemos la emoción del fútbol juntos en los estadios con tranquilidad en la temporada 2021-2022 “, escribieron muchas entidades. “Vacunémonos para poder ir a la cancha con equipo completo”, tuiteaba el Ministro de Salud Fahrettin Koca.