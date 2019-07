El nuevo desafío de Gallardo: reinventar a River sin refuerzos y con lesionados

Gallardo ajusta detalles para el debut de River en la Superliga Crédito: Prensa/River

Más allá de haber jugado un muy buen primer tiempo ante Cruzeiro, River comprobó que no es lo mismo afrontar un partido de Copa Libertadores con una pareja de ataque compuesta por Lucas Pratto y Santos Borré (o Ignacio Scocco), que hacerlo con Julián Álvarez y Matías Suárez. Quienes estuvieron desde el arranque ante el conjunto brasileño no lo hicieron mal, pero su peso específico no es el mismo. En idéntica dirección ocurre la comparación cuando De la Cruz o Ferreira intentan reemplazar al lesionado Juanfer Quintero.

Estos pensamientos dan vuelta por la cabeza de Gallardo por estas horas, de cara al debut en la Superliga (jugará este sábado ante Argentinos, en La Paternal) pero también mirando de reojo la revancha del martes próximo con Cruzeiro, en Belo Horizonte. Porque la obsesión de los principales equipos argentinos es la Libertadores, pero para el Muñeco también lo sería levantar el primer título de un certamen local, más allá de los ya conseguidos en la Copa Argentina.

En ese sentido, el entrenador millonario afronta hoy dos problemas: el primero, que es el único equipo del fútbol argentino que todavía no se reforzó (los dirigentes no le pudieron traerá al DT al único refuerzo que pidió, al defensor Paulo Díaz); el segundo, que no solo sufrió por las salidas de jugadores que quizás hoy, por el contexto, hubieran cotizado en alza (Mayada, Lollo) sino también por las recientes lesiones de Javier Pinola y Marcos Angileri. Si estaría Mayada, por ejemplo, le permitiría a Gallardo ponerlo de lateral derecho y cerrar a Montiel de primer central (para que se desgaste menos en caso de tener que repetir como titular). Ponzio no está al 100% por la inflamación del tendón de la inserción del aductor mediano. Otra incógnita. El plantel está tocado físicamente.

Así las cosas, hoy el DT se debate en si arriesga como central a Robert Rojas (habitual suplente). La buena noticia para Gallardo es que puede volver Milton Casco, aunque le llevará su tiempo entrar en ritmo de competencia. Pratto es otro que está regresando, tras perderse buena parte de la pretemporada por una lesión en el sacro. Y lo de Scocco es una incógnita, ya que había recibido el alta médica hace unos días, pero seguirá sin reaparecer. El último partido del exNewell's fue el 17 de marzo, en la victoria ante Independiente 2-0. Benjamín Rollheiser entró con rebeldía en el partido por la Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza, pero recién está dando sus primeros pasos.

Gallardo es consciente de que, tras un receso, a su equipo siempre le lleva algunos partidos encontrar la mejor forma: "Es normal después de una pretemporada: tenemos cinco o seis partidos hasta que nos metemos en la dinámica de juego. Creemos que vamos a llegar mejor a la revancha", dijo tras el empate en cero con Cruzeiro en Núñez. ¿Arriesgar o no arriesgar hoy? Lo ideal sería que el técnico le pueda dar minutos a Pratto y Borré ante Argentinos, para que sumen minutos y rodaje de cara a lo que vienen. Aunque tenga bajas defensivas, si River recupera a sus dos delanteros titulares, su rostro podrá mejorar.

Probables formaciones:

ARGENTINOS (4-4-2)

Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana y Enzo Ybáñez; Victorio Ramis, Franco Moyano, Fausto Vera y Gabriel Hauche; Raúl Bobadilla y Santiago Silva. Entrenador: Diego Dabove

RIVER (4-1-3-2)

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Martínez Quarta y Milton Casco; Bruno Zuculini; Exequiel Palacios, Cristian Ferreira y Jorge Carrascal; Rafael Borré y J. Alvarez o M. Suárez. Entrenador: Marcelo Gallardo

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Argentinos.

Hora: 20

TV: Fox Sports Premium