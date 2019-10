Gallardo saluda a Nacho Scocco tras la victoria. El DT consideró que River fue ampliamente superior a Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

2 de octubre de 2019 • 01:00

Marcelo Gallardo se mostró muy contento por el 2 a 0 con el que River derrotó a Boca en la primera semifinal de la Copa Libertadores, y evitó entrar en polémicas con Gustavo Alfaro.

"Quiero escuchar qué dijo y en qué contexto lo hizo", dijo el DT de River en relación a las críticas de su colega de Boca acerca de que algunos futbolistas del millonario se entrenan para simular. Aunque sentenció:" El que quiera hablar del árbitro es porque va a querer esconder lo que se vio esta noche."

Al mismo tiempo, analizó el triunfo: "Creo que se vio un equipo ganador. Esta noche fuimos superiores. Nuestra búsqueda tuvo su premio, que tal vez no tuvimos en la Superliga. Somos un equipo que asume los riesgos del protagonismo de un partido. A veces somos recompensados y otras no. River te exige, y nosotros nos sentimos cómodos en la exigencia. la clave es no relajarnos, porque lo que le hacemos vivir al hincha de River es un sentimiento muy lindo. El mundo del fútbol ve un River que juega bien."

El resultado fue aliviador para el Muñeco: "Un 2 a 0 y que no te conviertan es un muy buen resultado, porque además de visitante somos un equipo que sabe resolver situaciones adversas. Desde ese lugar podemos estar muy tranquilos y contentos."

Gallardo destacó la actitud de River: "Me parece que la postura de este equipo, más allá de ir ganando, fue la búsqueda de un segundo gol. Y entonces hubo una nueva búsqueda del tercero, sabiendo que podíamos sufrir por los espacios que dejábamos. Y solo pasó una vez.

El exitoso entrenador elogió también a sus dirigidos: "Somos inteligentes para jugar en determinados partidos, con jugadores que saben jugar partidos que se presentan de esta manera. Y lo hacen con convicción. Cuando lo hacen propia la idea y la respetan, van a sufrir, pero nos iremos tranquilos por haber respetado la idea. Tal vez perdamos, pero no nos vamos a traicionar, y eso es muy bueno."

Por último, el Muñeco analizó el partido y el trabajo de Boca: "Muchas veces un gol temprano te puede cambiar la ecuación de cómo lo prepares y tengas que salir a buscarlo. En Copa Libertadores, en definiciones mano a mano, convertir de visitante es una opción muy válida, y Boca, creo yo, sabiendo que nuestras posibilidad de ir a buscar un resultado que nos dé tranquilidad iba a darle chances, apostó a ellos. La única clara fue esa contra que quedamos mal parados, y ese tiro de larga distancia que sacó Armani."