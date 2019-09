Cristiano Ronaldo se emocionó, tras recordar a su padre, en una entrevista para la TV británica Fuente: LA NACION

Lejos de esa imagen robótica que trasmite en las canchas, donde se destaca como un goleador implacable desde hace 15 años, Cristiano Ronaldo es un hombre sensible. Y parte de esa imagen más frágil, que guarda para sus íntimos, se podrá ver este martes, cuando el canal británico ITV difunda una entrevista realizada al portugués, en donde se emocionó al hablar de su padre, una persona que no suele formar parte de sus charlas.

Según pudo verse en el adelanto de la extensa entrevista realizada por el periodista Piers Morgan, CR7 llora cuando le muestran un video inédito de Jose Dinis Aveiro, en el que elogiaba con orgullo a su hijo. "Nunca vi ese video. Qué increíble. Creí que la entrevista sería divertida, pero no esperaba llorar. Nunca vi estas imágenes. No sé de dónde. ", dijo el delantero entre lágrimas. Luego, amplió: "Tengo que tener estas imágenes para mostrárselas a mi familia. Pero realmente no conozco a mi padre al 100 por ciento. Era una persona alcohólica. Nunca hablé con él, como una conversación normal. Fue dificil", sentenció angustiado.

Jose Dinis Aveiro falleció en 2005, cuando Cristiano Ronaldo tenía 20 años y jugaba en el Manchester United, por lo que no pudo ver a su hijo brillar, ganar cinco Champions League, cinco balones de oro, convertirse en el máximo goleador del Real Madrid y levantar la Eurocopa 2016 o la Nations League con Portugal, entre otros títulos destacados de su exitosa carrera.

"Mi familia lo vio, mi madre, mis hermanos, incluso mi hijo, pero mi padre no, él no vio nada, y fue porque. murió joven", explicó acongojado. El padre del actual delantero de Juventus murió el 7 de septiembre de 2005, mientras su hijo se preparaba para disputar un partido ante Rusia por las eliminatorias rumbo al Mundial 2006.

"Ese día quería jugar. Solo sabía que quería jugar. Quería jugar el partido en honor a mi padre. Quería marcar un gol por él. Me puse a prueba y puse a prueba a todas las personas que me quieren. Mi padre siempre me alentaba, me pedía que fuese ambicioso y se sentía orgulloso de lo que había conquistado en el fútbol. Sé que está presente ahora y que se siente muy orgulloso", contó Ronaldo tiempo después.

La entrevista completa se emitirá este martes por la cadena británica ITV.