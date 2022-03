El penal de la polémica: el enojo de Tagliafico con el árbitro brasileño por la decisión que tomó

Lo que parecía un partido controlado para Argentina, se desvirtuó tras un fallo discutido del árbitro Raphael Claus. El penal que cobró el brasileño derivó en el empate de Ecuador ante el combinado Albiceleste por 1 a 1, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. La jugada dejó mucha tela para cortar sobre el final y los futbolistas que tuvieron de cerca la jugada se refirieron al fallo. Gerónimo Rulli lo hizo en primer lugar, y también se expresó Nicolás Tagliafico, justamente el acusado por la infracción. El entrenador Lionel Scaloni, también se mostró crítico con el juez.

El arquero de Villarreal de España tuvo la oportunidad de reemplazar al suspendido Emiliano Martínez y lo cumplió con creces, Rulli fue una de las figuras del equipo de Scaloni y y se refirió a su gran actuación: “Intenté hacer lo mejor posible, ayudar al equipo cuando tenía que ayudarlo. Fue una lástima la última jugada”, expresó en relación a la polémica con el penal. Ante la pregunta sobre si fue mano, dijo: “No la veo, Nico (Tagliafico) me dice que le pega en la mano, pero que la tenía pegada al cuerpo”, se sinceró en declaraciones a TyC Sports.

Rulli reconoció que Tagliafico la toco con la mano. SEÑAL: TYC SPORT

Pero además de la palabra del arquero, el protagonista de la jugada contó cómo se produjo la situación. Nicolás Tagliafico, un poco enojado por el fallo de Claus, no dejó pasar de lado la jugada: “Me dan impotencia estas cosas. Yo le dije a Gero (Rulli) que sentí un roce en la mano, pero yo lo que trato de hacer es esconder el brazo, por la inercia, y lo que más bronca me da es que el referí dijo que lo cobró por ese emotivo y debería ser al revés, cuando uno trata de expandirse y tratar de cubrir es donde uno tiene que cobrarlo, pero ya está. Hoy en día no pasó a mayores, pero si en un Mundial o en un partido clave te llega a pasar esto ¿qué haces?”, se sinceró el lateral.

Nicolás Otamendi hizo un análisis de lo que fue la clasificación y de lo que será el Mundial de Qatar: “Hicimos una buena eliminatoria y tenemos que estar contentos por eso. Estamos muy ilusionados todos, no solamente los jugadores. Todo el pueblo argentino. Tenemos la oportunidad de disputar una copa y defender a nuestro país. Esperamos llegar hasta el final”.

La plancha de Alan Franco a Alexis Mac Allister, a la que le faltó una sanción más severa, según la visión del entrenador argentino DOLORES OCHOA - POOL

El marcador central también se refirió a la jugada polémica, al partido y al futuro de la selección: “Veníamos conscientes de que íbamos a sufrir, la jugada del final no sé si fue penal, fue una jugada muy rápida”. Además, agregó: “Cada partido tenemos que mejorar, ajustar detalles y tratar de hacer una buena Copa del Mundo. Ojalá lleguemos hasta el final”. Por último, habló de cómo se asentó como titular en el equipo nacional: “Cambié de club, quise tener continuidad en la selección. Cada vez que me toque jugar voy a dar el máximo para rendir”.

La palabra del DT

Lionel Scaloni también habló. Dejó su balance de lo que fueron las eliminatorias y también fue crítico con el árbitro brasileño Raphael Claus, fue protagonista de una polémica sobre el final. A pesar de no haberse referido a esa jugada, sí habló de otros momentos del partido: “No sé si fue permisivo, pero en la jugada de Mac Allister me parece lamentable que no haya ido a ver al VAR, tiene un raspón por encima de la rodilla”, se refirió el DT por una dura entrada de Alan Franco sobre el jugador de Brighton, por la que sólo se llevó la amarilla. También se refirió a su amonestación: “Después a mí me saca la amarilla cuando nuestro jugador estaba caído y dejó jugar. Es muy difícil explicar la actuación del árbitro”, expresó.

En cuanto al análisis de lo que fue el torneo clasificatorio, se mostró muy contento por lo hecho. “Estamos muy satisfechos, más allá de no perder, dimos la cara en todas las cancha, jugamos como correspondía y hubo otros partidos en los que no se podía jugar. Fue una eliminatoria muy buena. Me conmovió la capacidad de adaptarse a lo que tocaba y a las maneras de jugar, cuando los rivales te ponen las cosas difíciles”.