El plan de Inglaterra para que Pep Guardiola sea el nuevo entrenador tras una nueva desilusión en la Eurocopa 2024

La durísima derrota del seleccionado inglés en la final de la Eurocopa frente a España el último domingo significó la salida del entrenador Gareth Saouthgate de su cargo como entrenador. Ante este panorama, desde la FA (asociación de fútbol) comenzaron a buscarle un reemplazante. Y varios medios británicos mencionaron el nombre de Pep Guardiola como una de las posibilidades que están manejando los principales dirigentes. Pero existe una idea previa, debido a que el DT catalán, finaliza su contrato en Manchester City a mediados de 2025.

Según escribió el diario The Independent durante estos días posteriores a la caída en la definición del certamen continental, desde Inglaterra consideran que Josep Guardiola, DT de Manchester City, sería uno se los principales nombres para ocupar el lugar que dejó Southgate tras su renuncia. “La FA está dispuesta a esperar a que Pep Guardiola sea el próximo seleccionador de Inglaterra con una solución provisional”, dicen las líneas del medio de comunicación. ¿Algo así como en su momento había planificado Brasil con Carlo Ancelotti? Quizás, aunque el DT italiano nunca terminó de desembarcar en la verdeamarela.

Pep Guardiola, quien actualmente es entrenador de Manchester City, tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, aunque no es oficial, él ya había manifestado en su círculo más íntimo sus ganas de cambiar da aire. Desde la federación que maneja al seleccionado de los tres leones lo ven como un candidato ideal debido a su “entendimiento de la cultura futbolística inglesa” y su contribución al desarrollo de numerosos jugadores durante sus ocho años en Inglaterra.

De todos modos, el entrenador catalán no estaría dispuesto a dejar su cargo antes de la finalización de su vínculo. Es por eso que The Independent afirma: “Guardiola sigue bajo contrato con el Manchester City, pero se cree que podría ser convencido para ocupar el cargo de seleccionador de Inglaterra”.

En este contexto la FA considera que Guardiola sería una adición valiosa y no descarta la posibilidad de esperarlo y mientras tanto nombrar a un interino para cubrir el periodo hasta que Guardiola pueda asumir el cargo, dado que “podría marcharse al final de la temporada 2024/25″. Uno de los nombres que se maneja para el interinato es el del entrenador de la selección Sub 21, Lee Carsley, quien fue señalado como un candidato con potencial para liderar al equipo absoluto, especialmente si muestra buenos resultados en los amistosos preliminares de la clasificación para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos de 2026.

Un dato alentador en el que se aferra la federación inglesa es que en el año 2018 Guardiola reconoció en una entrevista que tenía ganas de “vivir la experiencia de un Mundial” algunas vez en su trayectoria. Además, The Independent aseguran que “Guardiola no tiene especial interés en dirigir a España por identificarse como catalán”, al mismo tiempo que plantean que para la FA Pep encajaría perfectamente en los Three Lions, ya que conoce la cultura del fútbol local debido a su largo tiempo en Inglaterra: está al mando del City desde la temporada 2016/17 de manera ininterrumpida.

Si bien el DT de 53 años es un apellido tentador, la FA evalúa otras alternativas: “Aunque no es la primera opción de espera de la federación, el catalán representa un candidato tan destacado que, al menos, se replantearía si hubiera alguna posibilidad de hacerse con él”. E incluso aclaran que “naturalmente, ha ocupado un lugar destacado en cualquier lista ideal, pero antes se tenía la sensación de que sería casi imposible sacarlo del City”.

En cuanto al futuro de Pep, Manchester City espera por las intenciones que tenga respecto a su futuro. La idea es ofrecerle una renovación de contrato, pero de momento, no hay negociaciones al respecto. Según varios periodistas como Fabrizio Romano o David Ornstein de The Athletic, existe la posibilidad seria de que el catalán decida cumplir con su contrato y no renovar. Lo que le daría la chance a la FA de poder llevar a cabo el plan de esperarlo.

En esa extensa nómina de posibles sustitutos, el medio talkSPORT había planteado que la federación inglesa tiene a Sarina Wiegman, directora técnica del combinado inglés femenino, está entre las siete alternativas: “El nombre de Wiegman seguramente está cerca de la cima de la lista de candidatos”, señaló allí el periodista Charlie Carmichael sobre la entrenadora neerlandesa de 54 años. Entre las demás opciones que han sonado, de acuerdo a múltiples fuentes, aparecen desde Eddie Howe y Graham Potter hasta nombres como Thomas Tuchel y el argentino Mauricio Pochettino.

