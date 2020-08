El Pollo Vignolo reveló que Lionel Messi se iba a ir de Barcelona en 2021

"Pollo" Vignolo reveló que Messi se iba a ir de Barcelona en 2021 Crédito: Fuente: Captura TV

31 de agosto de 2020 • 14:23

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, reveló que el futbolista argentino, Lionel Messi, iba a abandonar Barcelona en junio de 2021, de no haber sido por los hechos que se precipitaron en la institución catalana luego de la caída ante el Bayern Múnich por 8-2.

"El año que viene, Messi iba a dejar Barcelona. Estoy convencido. Para mí, no solo fue el 8-2. Porque si dejaban calmar las aguas, y en lugar de tirar kerosene, venía con un poco de agua bendita, y le trajeron a un tipo que lo que hizo fue dinamitar a sus compañeros, dijo: no duro ni un segundo", explicó el relator deportivo.

Además, el animador televisivo consideró que "algunos subestimaron" al capitán de la selección argentina, ya que "creían que nunca iba a salir de la zona de confort" en detrimento de su estabilidad familiar. "Dijeron: tiene los nenitos acá, tiene sus amiguitos en la escuela. Messi nunca se va a ir de acá", agregó.

Luego, el periodista deportivo comparó la salida del crack rosarino del club culé, con la ruptura de una pareja: "Me da la sensación que en este tiroteo, hagamos de cuenta que es un matrimonio que se está separando y que en este momento se están tirando de un lado al otro, los que sufren son los hijos. Los que son incondicionales de Messi".

En ese sentido, concluyó: "Yo no digo que Messi y Barcelona no tengan por qué separarse. Que no busque un espíritu competitivo en otros lados. Por ahí, algunos esperan que vaya al West Ham. Yo soy un recontrafanático de Messi, pero que también trata de pensar. Es una lástima que se dé de esta forma. Yo estoy convencido que Messi lo iba a hacer de otra manera".