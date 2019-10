El pronóstico de LA NACION: ¿quién ganará el clásico en el Monumental?

Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

Cristian Grosso SEGUIR Francisco Schiavo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 23:59

De un lado y del otro: las voces de LA NACION sobre el primer capítulo de las semifinales de la Copa Libertadores.

Por qué gana River: se siente cómodo bajo peligro y no tiembla

Por Cristian Grosso

River sabe a qué juega. La idea está afirmada, la partitura la saben todos. Porque Gallardo contagia superación y lo siguen. Únicamente está cómodo cuando la obligación es máxima y estos partidos lo rebelan. Porque se siente cómodo en el riesgo. A veces se luce, y otras simplemente es práctico y despiadado. No tiembla, mientras Boca duda. River es bueno pero no invencible, el tema es que Boca se asume inferior. Seis veces en lo que va del año ya perdieron los millonarios en el Monumental (Defensa y Justicia 1-0; Unión 2-1; Patronato 3-1; Tigre 3-2; Talleres 1-0, y Vélez 2-1), lo que certifica que no es inexpugnable. Estos equipos demostraron que para derrotarlo hay que atacarlo, y hace un mes los xeneizes eligieron defenderse desentendiéndose del arco de Franco Armani. Con esa fórmula les resultará imposible ganar en Núñez, a lo sumo podrían rescatar otro menesteroso empate.

Boca solo tiene que revisar sus últimas huellas en la Copa: en los octavos de final ganó en Curitiba, y en los cuartos, goleó en Quito. Pero River tiene ventaja porque el archirrival le teme. Boca tendría que entender que no se trata exclusivamente de bloquear los caminos, sino de marcar bien cada vez que ataca porque River aprovecha con sagacidad los espacios frente a las pérdidas del rival. "Había que ser valiente para estar en el vestuario de Boca el 3 de enero", comentó hace poco Gustavo Alfaro para ponderar la reconstrucción post-Madrid. Llegó el día para realmente ser valiente.

Por qué gana Boca: tiene "catenaccio", pero también inspiración

Por Francisco Schiavo

Boca ya demostró que puede cerrarle los caminos a River. El 0-0 en el Monumental, donde el "catenaccio" del entrenador Gustavo Alfaro fue un problema sin solución para Marcelo Gallardo y cía., quedó como un ensayo oficial y entregó una certeza: los xeneizes tienen clara la idea y, sobre todo, se cansaron de irse tristes en el superclásico. Por más que ya no esté la mayoría de la final en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, la sed de desquite los mantiene en vigilia. El mandato trascendió de un plantel a otro casi como una herencia familiar.

Hace un mes a Boca no le importó el qué dirán. Al contrario, Gustavo Alfaro defendió, en el Monumental, el plan con el puntilloso mecanismo defensivo contra cualquier aire inquisitivo. Contra todos. Ahora, una parte importante de la pulseada será no recibir goles en el Monumental. Las variantes ofensivas están a la vista, mientras espera la mejor condición de Eduardo Salvio, que llegó, jugó y cumplió. El medio campo empezó a sincronizarse mejor con las variantes que le dan 'Bebelo' Reynoso y el creativo Alexis Mac Allister. Boca piensa y para cada intención tiene un nombre de calidad a mano. Atrás sabe lo que quiere y adelante cuenta con la inspiración necesaria. Líder en la Superliga después de ocho jornadas, sabe que esta vez no puede fallar y que, tarde o temprano, la mano cambia. Esa también es una ventaja para un estudioso.