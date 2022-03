El seleccionado y el confuso diagnóstico del doctor

El final del ciclo de Diego Maradona como técnico del seleccionado planteó un nuevo escenario, en el que dos personajes de nuestro fútbol quedaron en el cuadro central. El presidente de la AFA, Julio Grondona, y Carlos Bilardo, director general de selecciones nacionales, cuyo contrato se extiende hasta fines de 2011, quedaron como los que más tiempo ganaron en una sucesión que se desarrolla en interminables capítulos.

La salida de Maradona tiene, entre muchas aristas, la continuidad de Bilardo, pese a que había declarado cuando asumió en el cargo que se alejaría si Diego daba un paso al costado. Desde la obtención de México 86, la doctrina de Bilardo se reveló como el camino por desandar para Grondona y también para sus hijos Humberto y Julio, cuyos pensamientos son escuchados con atención por el presidente de la AFA, quien en definitiva será el que tomará la decisión final con respecto al técnico del seleccionado.

Carlos Bilardo llegó de Europa luego del amistoso que la Argentina le ganó a Irlanda por 1-0 bajo la dirección técnica de Sergio Batista, que no se considera interino y no quiere que lo evalúen por los resultados (ver aparte). El coordinador de selecciones atendió a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza y dejó su impresión sobre el futuro entrenador. "El saldo del amistoso es positivo porque los jugadores estaban todos bien", arrancó Bilardo. Cuando le preguntaron si Batista iba a continuar, respondió: "Depende de los resultados. Si ganás, está todo bien. Y si perdés, hay que salir por la puerta de atrás". Lo ejemplificó con los programas de televisión y que "lo que vale es el rating".

Bilardo no quiso hablar de los errores cometidos por el anterior cuerpo técnico en el Mundial de Sudáfrica. "Ya pasó. Hace como tres meses [sic]." Y aclaró: "Ahora hay que pensar en el otro Mundial". Cuando lo consultaron sobre Maradona, dijo: "Lo llamé dos veces y no pude hablar. Antes de irme me comuniqué con Mancuso".

El 7 de septiembre, la Argentina se enfrentará con España, el campeón del mundo, en el Monumental. Luego, el 8 de octubre, se confirmó un amistoso en Japón con un rival por designar. Y el último encuentro del año será el 17 de noviembre, contra Brasil en Qatar. En el medio estará la evaluación del trabajo de Batista, el hombre que Grondona ve mejor perfilado para encarar el proyecto para Brasil 2014. "Si [Batista] sigue interino o permanente se decidirá en dos meses en la reunión de comité ejecutivo y del comité de selecciones. Pero yo estoy conforme con el trabajo, porque vi a los jugadores distendidos. Igual, todos los técnicos argentinos tienen posibilidades", apuntó Bilardo.

La lucha de poderes que guió todo el ciclo de Maradona -que fue tentado a volver a la TV (ver Espectáculos)- al frente del seleccionado se mantiene.