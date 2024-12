El sorteo del Mundial de Clubes, en vivo

13.30 Formato del sorteo

Los 32 equipos participantes se organizaron en cuatro bombos de ocho equipos cada uno. Cada bombo está formado por los siguientes equipos:

Bombo 1, formado por los cuatro equipos mejor clasificados de Europa, junto con los cuatro equipos mejor clasificados de Sudamérica: Manchester City (ING), Real Madrid (ESP), Bayern Munich (ALE), Paris Saint-Germain (FRA), Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), River (ARG) y Fluminense (BRA).

Bombo 2, formado por los ocho equipos restantes de Europa: Chelsea (ING), Borussia Dortmund (ALE), Inter (ITA), Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Juventus (ITA) y Red Bull Salzburgo (AUT).

Bombo 3, formado por los dos equipos mejor clasificados respectivamente de Asia, África y la región de América del Norte, Central y el Caribe, junto con los dos clubes restantes de América del Sur: Al Hilal (ARA), Ulsan Hyundai (KRS), Al Ahly (EGY), Wydad Casablanca (MAR), Monterrey (MEX), León (MEX), Boca (ARG) y Botafogo (BRA).

Bombo 4, formado por los dos restantes respectivamente de Asia, África y la región de América del Norte, Central y el Caribe, junto con el representante de Oceanía y el equipo que representa al país anfitrión: Urawa Red Diamons (JPN), Al-Ain (EAU), Esperance de Tunis (TUN), Mamelodi Sundowns (SDA), Pachuca (MEX), Seattle Sounders (EEUU), Auckland City (NZ) e Inter Miami (EEUU).

El Inter Miami de Lionel Messi estará en el bombo 4 como anfitrión Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De este modo comenzará el sorteo con el siguiente formato. Ningún grupo puede contar con más de un equipo de la misma confederación. Esto se aplica a todas las confederaciones, excepto a la UEFA, que estará representada por 12 clubes en el torneo. Por lo tanto, cuatro de los ocho grupos contarán con dos clubes europeos.

Los clubes de la misma asociación miembro no pueden agruparse y todos los clubes del bombo 1 serán asignados a la primera posición del grupo en el que sean sorteados. A efectos de programación, ambos clubes de Estados Unidos –Inter Miami y Seattle Sounders– serán asignados automáticamente a la cuarta posición en los grupos A y B respectivamente.

13.00 Las sedes en las que se jugará el Mundial de Clubes 2025

Serán 12 estadios ubicados en 11 ciudades de los Estados Unidos:

Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta

Hard Rock Stadium, de Miami

Inter&Co Stadium, de Orlando

Camping World Stadium, de Orlando

MetLife Stadium, de Nueva Jersey

Bank of America Stadium, de Charlotte

TQL Stadium, de Cincinnati

Estadio Rose Bowl, de Pasadena

Geodis Park, de Nashville

Lincoln Financial Field, de Philadelphia

Lumen Field, de Seattle

Audi Field, de Washington

El Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, albergará el partido inaugural hardrockstadium.com

12.50 Equipos participantes y formato del torneo

Los 32 clubes se dividirán en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. No podrá haber más de un equipo de cada Confederación por grupo, excepto en el caso de la UEFA, que tendrá a dos representantes en cuatro de los grupos. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para los octavos de final, que se disputarán en un formato de eliminación directa. En esta instancia, los partidos no tendrán suplementario; si persiste el empate tras los noventa minutos, habrá definición por penales. Además, no se jugará partido por el tercer puesto. Los equipos disputarán un mínimo de tres partidos si caen en la etapa de grupos, y un máximo de siete si llegan hasta la final.

Los 32 equipos que participarán, son:

Por África: Al-Ahly (Egipto), Wydad Casablanca (Marruecos), Espérance de Tunis (Túnez) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica)

Por América del Sur: Palmeiras (Brasil), Flamengo (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), River y Boca.

Boca y River, los dos argentinos que participarán del Mundial de Clubes Santiago Filipuzzi

Por Europa: Chelsea (Inglaterra), Real Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), PSG (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Inter (Italia), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (España), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Red Bull Salzburgo (Austria).

Por Centroamérica y América del Norte: Monterrey (México), Seattle Sounders (USA), León (México), Pachuca (México).

Por Oceanía: Auckland City (Nueva Zelanda)

Anfitrión: Inter Miami (USA).

12.45 Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo del Mundial de Clubes 2025

Comenzamos con la cobertura de cómo quedarán armados los grupos del Mundial de Clubes, que se llevará a cabo el próximo año en doce estadios de los Estados Unidos. River y Boca son los dos equipos argentinos participantes, ambos tendrán la ocasión de medirse con grandes conjuntos del fútbol europeo. La competencia se jugará del 15 de junio al 13 de junio de 2025 y participarán 32 equipos de las seis confederaciones continentales. La ceremonia comenzará a las 15 (hora argentina) y se podrá ver en vivo a través de la plataforma digital de FIFA, por ESPN, TyC Sports y DirecTV.

