El “tackle” de rugby de Nicolás González a Mauricio Isla y el reclamo airado en redes sociales de los hinchas chilenos en el partido de la Copa América

A los 16 minutos del segundo tiempo del partido con Chile, Nicolás González recibió una habilitación de Lionel Messi, encaró a Mauricio Isla y remató de zurda. Claudio Bravo, el arquero trasandino, alcanzó a desviar la pelota, que explotó en el travesaño. La jugada siguió y luego de varios rebotes, el balón volvió a quedarle a González. El argentino, sin embargo, perdió el mano a mano con Isla, su marcador. Y lo tumbó desde el suelo agarrándole un botín, como si fuera una jugada de rugby. El jugador de Fiorentina quería evitar que su rival iniciara un contragolpe rápido. No hubo amarilla, aunque sí algún gesto de fastidio del futbolista albiceleste por la oportunidad perdida.

¡EL REMATE DE NICO GONZÁLEZ DIO EN EL TRAVESAÑO!



Argentina, cada vez más cerca de abrir el marcador ante Chile. pic.twitter.com/C6YTNxzrV4 — TyC Sports (@TyCSports) June 26, 2024

Fue curioso, sin embargo, lo que ocurrió en las redes sociales. Algunos hinchas aprovecharon la foto de la jugada para reclamar desde una sanción disciplinaria grave para el argentino por conducta antideportiva -que no existió- hasta ¡un penal! La jugada, como puede verse, ocurrió en el área chilena y la única sanción que correspondía era un tiro libre para el equipo dirigido por Ricardo Gareca, tal como decidió Andrés Matonte, el árbitro principal del encuentro.

Ese lance, además, fue incluido en una lista de supuestos errores arbitrales para favorecer a la Argentina. En la nómina aparecen el supuesto penal de Cristian “Cuti” Romero a Víctor Dávila cuando se jugaban algunos minutos de partido, la plancha de Rodrigo De Paul a Gabriel Suazo -el argentino deja la pierna porque, simplemente, no había lugar, y pisa a su rival- y la jugada de Romero en el área albiceleste que termina en el contragolpe que, tras dos córners de Lionel Messi, le brindó el 1-0 a Argentina mediante Lautaro Martínez. A todo eso, además, los simpatizantes chilenos le agregan la jugada del gol y el trazado de las líneas del offside. Algunos hablan de “VARgentina” .

“Ya nada sorprende. Cuando pensábamos que Qatar había quedado lejos, la FIFA sigue con el patrón de favorecer al de siempre. Lo de anoche asqueroso. Un penal claro, una expulsión clara y resulta que las únicas dos amarillas fueron para jugadores de Chile. No me jodan”, protestó el usuario Hendrick González en X (ex Twitter). “Penal claro no pitado a Chile -en referencia a la jugada de Romero con Dávila en el primer tiempo-. Expulsión perdonada a De Paul por un pisotón que casi le parte la pierna. No sacó ni amarilla cuando le agarró la pierna desde el suelo. Mucho ánimo a las selecciones que tinen que competir contra esto en la Copa América ”, reclamó por su parte @mbapadre en la red social X (ex Twitter).

“Ya es común esa forma que tiene Argentina de ganar. Infantino, presidente de la FIFA, es fanático de Messi y tiene orgasmos con él. La corrupción se nota cuando el VAR es ciego con Argentina . Pero estricto con el equipo contrario”, escribió por su parte “Chileno Libertario” (@bernita1568).

Ya es común esa forma que tiene Argentina de ganar.. Infantino presidente de la FIFA es fanático de Messi y tiene orgasmos con él. La corrupción se nota cuando el Var es ciego con Argentina. Pero estricto con el equipo contrario. #Gareca pic.twitter.com/RNRj2682xE — CHILENO LIBERTARIO 🇨🇱 (@bernita1568) June 26, 2024

El partido de Nico González ante Chile

El futbolista de Fiorentina cumplió con la cuota habitual de desgaste y sudor que garantiza cada vez que juega por la banda izquierda. Titular en lugar de Di María. Siempre asegura despliegue, tenacidad, potencia. Muchas veces le cuesta ordenarse y ser claro. Trajinó todo el carril izquierdo. Desequilibró en velocidad y dio un par de asistencias. También dejó un bombazo de zurda que, tras desviar con esfuerzo Bravo, dio en el travesaño. Exhausto, le dejó su lugar a Di María en el segundo tiempo. Además, tuvo un mano a mano en la primera parte que intentó resolver de cabeza y por abajo, cuando la jugada pedía lo contrario porque el arquero chileno estaba adelantado. Según LA NACION, González jugó un partido de siete puntos ante Chile.

El delantero de la Fiorentina de Italia le hizo frente a la presión y jugó un gran partido, aunque no se le dio el gol y erró dos jugadas muy claras. Por un lado, tuvo un mano a mano ante Claudio Bravo, arquero chileno, similar al de Rodrigo Palacio contra Alemania en la final del Mundial 2014. La pelota le quedó picando a González al borde del área y él la quiso picar de cabeza, pero se le fue para el costado del arco.

¡NICO GONZÁLEZ NO PUDO DEFINIR BIEN!

El delantero sorprendió y logró conectar de cabeza tras un largo rebote, pero Bravo contuvo sin problemas. Argentina y Chile siguen 0-0. pic.twitter.com/A1pLMfZ7Xq — TyC Sports (@TyCSports) June 26, 2024

En el segundo tiempo también tuvo su chance. La Argentina armó una buena jugada colectiva que quedó en los pies del exjugador de Argentinos Juniors, quien encaró hacia adelante buscando un hueco entre los defensores y remató. Lamentablemente, el tiro dio en el travesaño y ningún jugador de la Scaloneta la pudo empujar.

La Argentina metió a Chile dentro de su arco durante todo el partido, pero no fue hasta el minuto 88 que pudo romper el marcador. Lionel Messi, Nahuel Molina y Rodrigo De Paul tuvieron sus ocasiones. Sin embargo, el encargado de darle la victoria a la selección argentina fue Lautaro Martínez, quien había ingresado en el segundo tiempo en lugar de Julián Álvarez.

Por su parte, los chilenos tuvieron una única chance clara en todo el partido. A los 75 minutos, Rodrigo Echeverría, jugador de Huracán, remató desde afuera del área y Emiliano “Dibu” Martínez impidió que sea gol del conjunto dirigido por Ricardo Gareca.

