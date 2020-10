Alexander Domínguez, en un entrenamiento de Ecuador; el arquero es uno de los más experimentados en un equipo renovado Crédito: @Latri

Ecuador empezó las eliminatorias para el Mundial 2018 con un resonante triunfo por 2-0 en el Monumental, en una noche en la que la Argentina no contó con el lesionado Lionel Messi y Sergio Agüero salió desgarrado a los 25 minutos, reemplazado por Carlos Tevez. Sin embargo, ese debut histórico de la Tricolor, con la primera victoria en 74 años de visitas a nuestro país, se diluyó después en una campaña que no le alcanzó para clasificarse por cuarta vez para los últimos cinco mundiales.

Pasaron cinco años exactos -8 de octubre de 2015- de un partido que este jueves volverá a tener en el arco de Ecuador al mismo ocupante: Alexander Domínguez. No solo es el único titular que se mantiene (LA NACION lo calificó con 7 aquella vez), sino que es el más experimentado en un seleccionado atravesado por una renovación generacional y la presentación del cuerpo técnico que encabeza Gustavo Alfaro, que saldrá a la Bombonera con una sola práctica con el plantel completo.

El óxido que pudo haber provocado la pandemia en muchos equipos de clubes es más acentuado y profundo en los seleccionados sudamericanos, que vuelven a juntarse durante unos pocos días por primera vez en el año. En enero, Ecuador iba a encarar la clasificación a Qatar 2022 con Jordi Cruyff, que se fue sin dirigir un entrenamiento. De la emergencia se hizo cargo Alfaro desde hace un mes y medio.

El panorama es tan infrecuente que Domínguez disputará este jueves su primer partido oficial del año. Hasta que se paró el fútbol en la Argentina, a mediados de marzo, fue suplente de Lucas Hoyos en Vélez. En la conferencia de prensa que ofreció desde un salón de un hotel en Buenos Aires expresó que la inactividad no lo afectará: "Estoy tranquilo, soy consciente de que este año no tuve participación. Pero nunca paré, trabajé muy bien. Me mentalicé para llegar bien a esta clase de partidos que ya jugué varias veces".

Domínguez, de 33 años, se respalda en su oficio y trayectoria. Atajó los tres partidos en el Mundial de Brasil 2014 y suma 52 cotejos internacionales (19 por eliminatorias) con Ecuador; es el sucesor de otro colega que marcó una época en la valla: José Francisco Cevallos, con 81 encuentros, tres de ellos en el primer Mundial que disputó Ecuador, en 2002. En la formación de Alfaro, el otro habituado a vestir la camiseta nacional es el delantero Enner Valencia (Fenerbahce), con 54 encuentros y 31 goles (cinco en las últimas eliminatorias). Podría haber habido un tercero, con Christian Noboa, que no llegará a tiempo por la combinación de vuelos desde Rusia.

La mayoría de los compañeros de Domínguez debutará en unas eliminatorias. "Puede costar, como en todo proceso. Ayudaré en lo que pueda, tenemos a favor que ahora los jugadores jóvenes son más maduros que años atrás. El camino no es fácil, estos partidos son muy, pero muy duros. Va a haber momentos en los que vamos a sufrir, pero es un reto muy lindo", expresó el arquero que visitó dos veces la Bombonera, ambas con derrotas, una con Colón (0-2) y otra con Vélez (0-3). Claro, en esos partidos había una presión ambiental y ahora las tribunas estarán vacías. "Sin público, hay que estar muy concentrados. Saber que las indicaciones del técnico y lo que uno le diga a un compañero será escuchado por el rival. Hay que ser inteligentes porque estos partidos se ganan por detalles", comentó sobre el clima que ahora rodea a un partido.

En aquel 2-0, uno de los goles lo convirtió Felipe Caicedo, tras una asistencia de Antonio Valencia, dos que ya no están. El delantero, porque renunció (Alfaro no pierde la ilusión de que revea la decisión, como ocurre con Cristian Ramírez, otro dimitente), y el lateral-volante -de notable trayectoria cuando pasó por Manchester United- está al margen por motivos disciplinarios desde la última Copa América.

Domínguez recuerda la victoria en el Monumental como "un partido extraordinario de Ecuador", pero no hizo ninguna proyección para este jueves: "Son épocas distintas. Este partido va a ser muy diferente. Hay otro entrenador, otras ideas, otro pensamiento. Hay chicos jóvenes y habrá momentos en los que va a costar, pero venimos mentalizados y con mucha ilusión".

Domínguez no estuvo en el hat-trick de Messi al juvenil Ecuador en Quito que aseguró en la última fecha el boleto a Rusia 2018. Sí lo sufrió en 2012, en las eliminatorias para el Mundial 2014, cuando la Argentina goleó 4-0 en el Monumental, con un tanto y una asistencia de Messi. "No es una presión que esté Messi. Me motiva saber que voy a estar ante el mejor del mundo. Será algo lindo e histórico para mi carrera".

Ecuador y Alfaro, que en sus casi 30 años de director técnico asumió por primera vez en un seleccionado, tienen que abrirse paso entre algunas voces críticas del ambiente futbolístico ecuatoriano. Como la del histórico Alex Aguinaga (109 cotejos con la casaca nacional), que fue aspirante al cargo que ocupa Alfaro: "La Federación Ecuatoriana pasa por una crisis, la selección no existe. Más desaparecidos no podríamos estar. Se va a ver mucha diferencia con la Argentina. Se habla de un recambio generacional, pero están vendiendo humo. ¿Si me gusta Alfaro? No lo conozco. Me va a gustar si ganamos; si no, no", expresó a TyC Sports.

Domínguez dijo que Alfaro apura "la transmisión de conceptos" y que los jugadores deben "ser inteligentes para asimilarlos lo más rápido posible". Seguramente, el técnico argentino armará un dispositivo defensivo espeso de digerir para la Argentina, que en última instancia se encontrará con un arquero de 1,95m, contextura que hace exactamente cinco años tapó cada ataque argentino.

