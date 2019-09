Paulo Dybala y Lionel Scaloni, en Los Angeles Fuente: LA NACION - Crédito: @argentina

¿Quiénes integran el póquer de figuras argentinas en el concierto internacional? Lionel Messi, desde ya. Naturalmente, Sergio Agüero también. Y probablemente Ángel Di María y Mauro Icardi. Por razones muy diversas, ninguno participa de la gira del seleccionado por los Estados Unidos. Paulo Dybala es el quinto elemento, y recién se sumó al plantel de Lionel Scaloni dos días antes del amistoso con Chile. La selección, atravesada por una profunda renovación, vive una época de rostros inusuales. Pero ése no es un problema, puede asumirse como el lógico precio del recambio. El tema urticante es que muchos futbolistas ni siquiera tienen protagonismo en sus clubes. Cuando amanecen los campeonatos en Europa, son varios los apellidos que conviven con la suplencia o apenas disponen de minutos decorativos.

Con miras el duelo del jueves por la noche ante Chile, Scaloni realizó un primer ensayo con esta posible formación: Esteban Andrada; Nicolás Figal, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Matías Zaracho, Guido Rodríguez, Nicolás Domínguez y Roberto Pereyra; Manuel Lanzini y Lucas Alario.

Para otros, directamente la temporada 2019/20 ni comenzó. El abanderado es Marcos Rojo, que todavía no debutó en la actual Premier League. El defensor de Manchester United, que vuelve a la selección después de jugar por última vez en la derrota y eliminación ante Francia en Rusia 2018, precisamente desde entonces apenas intervino en cinco partidos con su club. En 14 meses suma 211 minutos, y nunca completó 90. Un caso muy singular, que no cuenta con el respaldo de su DT, Ole Gunnar Solskjær: desde el 28 de abril, ante Chelsea y por la 36ta fecha de la Premier pasada, que no interviene en un juego. El otro caso habita en los extremos generacionales de Rojo, porque a Leonardo Balerdi el futuro le pertenece. Pero tendrá que esperar porque hoy no tiene lugar en Borussia Dortmund y el mes pasado apenas jugó un encuentro en la RegionalLiga West, la cuarta división de la Bundesliga.

En otros casos, sin ser tan drástica, la situación también inquieta. Leandro Paredes, probablemente la pieza más destacada de la selección en la Copa América de Brasil, no encuentra su lugar en el París Saint-Germain. En las cuatro fechas de la Ligue1, el entrenador Thomas Tuchel lo utilizó diez minutos en la primera jornada, otros 13 en la segunda, lo dejó entre los suplentes en la tercera e ingresó en los últimos 25 minutos ante Metz, el viernes pasado. ¿Y Giovani Lo Celso? Tal vez aún se esté adaptando su nuevo club y vida en Tottenham, ya que hasta aquí Mauricio Pochettino no le ofreció más que un tiempo al sumar los 44 minutos entre Manchester City, Newcastle y Arsenal. En Watford, Roberto Pereyra intercaló dos fechas como titular, otra en la que ingresó luego del entretiempo y una más en la que no salió del banco. Dybala, quizás ocupado en los tironeos de una posible desvinculación de Juventus que finalmente no ocurrió, por ahora apenas disputó los finales 14 minutos ante Napoli, el sábado pasado. El director técnico Maurizio Sarri ha preferido rodear a Cristiano Ronaldo con Gonzalo Higuaín, el brasileño Douglas Costa y el francés Blaise Matuidi.

En el ataque, Lucas Alario recibió el llamado de Scaloni algunos días después de conocida la lista original para estos choques con Chile y México. ¿Cómo abrió su temporada en Bayer Leverkusen? Con una opaca participación: dos minutos contra SC Paderborn, 13 con Düsseldorf y 18 frente a Hoffenheim. ¿Y Adolfo Gaitch, la apuesta juvenil que ha marcado más goles que nadie en 2019 con las distintas selecciones nacionales? Todavía no atrapa la atención de Juan Antonio Pizzi, ya que por ahora solamente estuvo 25 minutos en la victoria del Ciclón ante Arsenal, por la 4ta fecha de la Superliga argentina.

Otros nombres que no integran la delegación albiceleste, pero que figuran en la lista de 67 futbolistas que lleva citados Scaloni entre su etapa interina y desde que fue confirmado por la AFA, tampoco atraviesan un presente alentador. Desde Paulo Gazzaniga en el arco -naturalmente, a la sombra de Hugo Lloris en Tottenham-, pasando por los defensores Renzo Saravia (Porto), Emanuel Mammana (Zenit de San Petersburgo) y Ramiro Funes Mori (Villareal), hasta otras piezas que en los últimos días estuvieron concentras en el cierre del mercado de pases, como Giovanni Simeone que pasó a Cagliari, Ángel Correa que permanecerá en Atlético de Madrid y Franco Cervi, que ya no se siente cómodo en Benfica.

¿Desembarcar en la selección argentina es más sencillo en estos tiempos? Sí, y tiene su explicación. El proceso de renovación implica abrir oportunidades, ampliar el radar de búsqueda, profundizar el rastrillaje. Por otro lado, que no haya desempeños destacados, que muy pocos ofrezcan una confiable regularidad en sus clubes, alienta la volatilidad en el seleccionado.