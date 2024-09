En qué canal pasan Brasil vs. Ecuador, por las Eliminatorias 2026 hoy

Escuchar

Brasil necesita levantar cabeza. Lejos de sus mejores épocas, ganó apenas dos partidos en lo que va de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y, además, fue eliminado en cuartos de final de la Copa América 2024. Obligado a sumar de a tres para mantenerse en puestos de clasificación a la próxima Copa del Mundo, este viernes recibe a Ecuador a partir de las 22 (hora argentina). El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Verdeamarela, dirigida por Dorival Junior, se ubica sexta en la tabla de posiciones con apenas siete puntos conseguidos en seis partidos, producto de dos victorias, un empate y tres derrotas. La Tri, por su parte, recientemente confirmó al argentino Sebastián Beccacece como DT y está en un buen nivel: se ubica quinta con ocho unidades (dos triunfos, una igualdad y tres caídas).

Dorival Juniors necesita encontrarle la vuelta a un Brasil perdido, que está obligado a recuperarse Ian Maule - FR172030 AP

Brasil vs. Ecuador: cómo ver online

El encuentro correspondiente a la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que se disputa este viernes en Curitiba, Brasil, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports 2.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Dorival Junior sabe que sus dirigidos necesitan mejorar el nivel y no lo oculta ante el público y la prensa: “Es una situación incómoda. Tenemos que ser conscientes de ello y prestar especial atención a lo que hagamos a partir de ahora”, afirmó. “Ante Ecuador será un juego complicado, no esperen un juego tranquilo”, prosiguió. Beccacece, por su parte, afrontará su debut como entrenador de una selección nacional de Ecuador y no escatimó elogios para su oponente de turno aún a pesar de su mal presente: “Yo no creo eso de que Brasil venga bien o venga mal (...) Sabemos que es un rival que a lo largo del tiempo y la historia, siempre ha sido adverso”, comentó. “Cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, sabe de la necesidad que amerita el esfuerzo máximo, llegar en una condición ideal a través del esfuerzo que nos va a demandar esos 95 a 100 minutos que duran los partidos hoy”, cerró.

Sebastián Beccacece en uno de los entrenamientos de la selección de Ecuador en Brasil FEF

Posibles formaciones

Brasil : Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Guilherme Arana; André, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior y Endrick o Luiz Henrique.

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Guilherme Arana; André, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior y Endrick o Luiz Henrique. Ecuador: Hernán Galíndez; Félix Torres o Xavier Arreaga, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; John Yeboah, Alan Franco, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento; Kendry Páez y Enner Valencia.

