En qué canal pasan Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2025 hoy

Godoy Cruz y Deportivo Riestra juegan un partido clave y de dientes apretados con mucho en disputa, sobre todo para el conjunto local que podría perder la categoría. Por el Grupo B se miden desde las 17 (horario argentino) en el Estadio Feliciano Gambarte de Mendoza, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 que da cierre a la temporada regular y por lo tanto, además de los descensos define, por medio de la Tabla Anual, los últimos clasificados a octavos de final, cruces, y clasificaciones a las copas internacionales.

El partido, que será uno de los de máxima tensión de la jornada, se puede seguir en vivo por televisión en TNT Sports o minuto a minuto en canchallena.com, sitio en el que además están disponibles las tablas de posiciones de los grupos, Anual y Promedios.

San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Aldosivi son los equipos más comprometidos con la pérdida de la categoría

Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Torneo Clausura 2025 - Grupo B

Día: Sábado 15 de noviembre de 2025.

Hora: 17 (horario argentino).

TV: TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play.

Estadio: Feliciano Gambarte.

Arbitro: Facundo Tello.

Godoy Cruz marcha en el último lugar del Grupo B y se desmoronó desde la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, situación que lo llevó a ser el más comprometido de los tres que pelean en la última jornada, por no descender: los otros son Aldosivi y San Martín de San Juan. Además de ser colista en el Torneo Clausura, el Tomba también lo es en la Tabla Anual, que define una de las pérdida de categorías (la otra es por Tabla de Promedios, en la que está 12°).

Así, el conjunto mendocino, necesita de un (prácticamente) milagro deportivo para mantenerse en Primera División (forzaría un desempate). Para eso, tiene que ganarle a Deportivo Riestra y esperar que su vecino geográfico, el santo sanjuanino no se imponga al Tiburón en Mar Del Plata. Por eso, ambos partidos se juegan en el mismo horario.

A su vez, el Malevo, que ya se aseguró su lugar en los octavos de final del Grupo B del Clausura, en el que está 3° con 27 unidades por detrás de Rosario Central y Lanús, también necesita los puntos para la Tabla Anual. Allí, en el escalafón que define las clasificaciones a las copas internacionales está en zona de Sudamericana 2026, pero puede mantener esperanzas de ingresar a la de Libertadores 2026 si atesora las tres unidades con las cuales también le sumaría presión a River, que aspira con estar en el máximo certamen, pero no levanta el nivel ni los resultados.

Cómo ver online Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra

El partido está programado para este sábado a las 17 (horario argentino) en el estadio Feliciano Gambarte y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025 con triunfo de del Malevo por 3 a 0 como local con goles de Antony Alonso, Milton Céliz y Braian Guille.