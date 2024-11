En qué canal pasan Huracán vs. Boca por la Liga Profesional 2024 hoy

La Liga Profesional 2024 no detiene su marcha y este fin de semana transita su 24° jornada, que tendrá 12 partidos porque Racing vs. Estudiantes y River vs. San Lorenzo fueron reprogramados para el miércoles 4 de diciembre. Entre ellos, uno de los más destacados es el duelo entre Huracán y Boca, programado para este sábado a las 21.45 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Hernán Mastrángelo y televisación de TNT Sports (el minuto a minuto ese puede seguir en canchallena.com).

El Globo está obligado a sumar de a tres para no perderle pisada al líder Vélez en la lucha por el campeonato. Actualmente está segundo con 42 puntos, dos menos que el Fortín, producto de 11 victorias, nueve empates y tres caídas. En la última jornada perdió 4 a 2 con Atlético Tucumán por los goles de Marcelo Estigarribia, Renzo Tesuri, Tomás Castro Ponce y Luis Miguel ‘Pulga’ Rodríguez (Rodrigo Cabral y William Alarcón anotaron los goles de Huracán).

Huracán tropezó en la última jornada y necesita volver a festejar para acercarse al líder Vélez Juan José García - FOTOBAIRES

El xeneize, por su parte, debe mantenerse en la senda de la victoria para escalar posiciones en la Tabla Anual y pelear por la clasificación a la próxima Copa Libertadores (otorga tres cupos y se suman las unidades obtenidas en la Copa de la Liga y la LPF), a la que también podría acceder si gana la Copa Argentina (se enfrentará en semifinales a Vélez). Se ubica octavo en la LPF con 34 unidades (nueve triunfos, siete igualdades y siete derrotas) y viene de vencer por la mínima diferencia a Unión de Santa Fe con un tanto de Milton Giménez.

Huracán vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 21.45 en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Huracán : Leandro Brey; Juan Barinaga o Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani o Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

: Leandro Brey; Juan Barinaga o Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Guillermo ‘Pol’ Fernández, Tomás Belmonte, Kevin Zenón; Brian Aguirre, Edinson Cavani o Milton Giménez y Exequiel Zeballos. Boca Juniors: Hernán Galinez, Hernán de La Fuente, Fabio Pereyra, FernandoTobio, Guillermo Benitez, Federico Fattori, Rodrigo Echevarría, Walter Mazzantti, Franco Watson, Rodrigo Cabral y Eric Ramírez.

