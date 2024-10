En qué canal pasan la entrega del Balón de Oro hoy

La edición 2024 del Balón de Oro, en la que la revista France Football, que organiza la distinción en soledad desde que en 2016 se separó de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA); reconoce a los mejores a los mejores futbolistas, entrenadores y clubes de la temporada pasada, se lleva a cabo este lunes desde las 16 (hora argentina) en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, con la presencia de varios argentinos.

El evento y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente del cableoperador para acceder al contenido.

Los favoritos en cada terna

En cada una de las categorías hay un favorito a quedarse con la estatuilla. Entre los candidatos al Mejor Jugador hay 30 futbolistas y sobresalen Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City), y Vinicius Jr. (Real Madrid). Según el diario Marca de España, el galardón es para el delantero brasileño del Merengue quien, de recibirlo, se convertirá en el primero de su país en ganarlo desde Kaká en 2007. Su principal amenaza es el mediocampista español de Manchester City, quien hace un mes se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, porque brilló en su club -ganó la Premier League- y fue elegido como el Mejor Jugador de la Eurocopa, certamen en el que gritó campeón con España.

Otros nombres de peso no están en la discusión, además Lionel Messi y Cristiano Ronaldo quienes por primera vez en 21 años no fueron ternados. Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores jugadores del planeta, no brillaron como se les exigía en el calendario anterior y están lejos en la consideración. Incluso, las apuestas los ubican por debajo de Toni Kroos, Harry Kane, Phil Foden, Dani Carvajal, Lamine Yamal y Lautaro Martínez, goleador y mejor jugador de la Serie A (levantó el trofeo como capitán de Inter de Milán) y el máximo anotador de la Copa América (convirtió cinco goles, el más importante de ellos en la final ante Colombia).

Lionel Scaloni está entre los candidatos a ganar el Balón de Oro a mejor entrenador masculino MARCOS BRINDICCI - LA NACION

En la nómina también figura Emiliano Martínez, aunque es poco probable que reciba esa distinción reservada siempre para jugadores de campo. ‘Dibu’, además, es uno de los 10 arqueros nominados al galardón Yashin, que reconoce al Mejor Arquero. Por lo hecho en Aston Villa y en la Copa América 2024 con la albiceleste y teniendo en cuenta que es el único arquero en la lista del Balón de Oro, es el gran favorito a recibir la distinción por segunda ocasión consecutiva porque la obtuvo la temporada pasada.

Los demás reconocimientos serán a las mejores jugadoras de la rama femenina, a los entrenadores, arqueros y futbolistas Sub 21 más destacados. Lionel Scaloni está ternado entre los DT’s con, entre otros, Carlo Ancelotti, Josep Guardiola y Luis De La Fuente, quien llevó a España a ganar la Eurocopa 2024. Alejandro Garnacho, por su parte, es uno de los candidatos al Trofeo Kopa como el mejor Sub 21. En esa categoría sobresale la presencia de Yamal, figura de Barcelona que guio a España al título de Europa.

Los ternados al Balón de Oro 2024

Balón de oro masculino

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra).

Ruben Días (Manchester City / Portugal).

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra).

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa / Argentina).

Erling Haaland (Manchester City / Noruega).

Nico Wiliams (Athletic Club / España).

Tony Kroos (Real Madrid / Alemania).

Artem Dovbyk (Dnipro, Girona y Roma / Ucrania).

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen / Suiza).

Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil).

Dani Olmo (Leipzig y Barcelona / España).

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Alemania).

Martin Odegaard (Arsenal / Noruega).

Mats Hummels (Borussia Dortmund / Alemania).

Rodri (Manchester City / España).

Harry Kane (Bayern Munich / Inglaterra).

Declan Rice (Arsenal / Inglaterra).

Vitinha (PSG / Portugal).

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra).

Dani Carvajal (Real Madrid / España).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra).

Hakan Çalhanoğlu (Inter Milán / Turquía).

William Saliba (Arsenal / Francia).

Kylian Mbappé (PSG y Real Madrid / Francia).

Ademola Lookman (Atalanta / Nigeria).

Lautaro Martínez (Inter Milán / Argentina).

Antonio Rudiger (Real Madrid / Alemania).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen / Espanyol).

La disputa por el Balón de Oro 2024 parece ser más reñida que otros años, pero el favorito es Vinicius Jr.

Premio Yashin (mejor arquero)

Diogo Costa (Porto / Portugal).

Gianluigi Donnarumma (PSG / Italia).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund / Suiza).

Andriy Lunin (Real Madrid / Ucrania).

Mike Maignan (Milán / Francia).

Giorgi Mamardashvili (Valencia / Georgia).

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa / Argentina).

Unai Simón (Athletic Club de Bilbao / España).

Yann Sommer (Inter Milán / Suiza).

Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns / Sudáfrica).

Mejor entrenador

Lionel Scaloni (Argentina).

Josep Guardiola (Manchester City).

Gian Piero Gasperini (Atalanta).

Luis De La Fuente (España).

Carlo Ancelotti (Real Madrid).

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen).

Trofeo Kopa (mejor futbolista menor de 21 años)

Pau Cubarsí (Barcelona / España).

Alejandro Garnacho (Manchester United / Argentina).

Arda Güler (Real Madrid / Turquía).

Karim Konaté (Red Bull Salzburgo / Costa de Marfil).

Kobbie Mainoo (Manchester United / Inglaterra).

Joao Neves (PSG / Portugal).

Savinho (Manchester City / Brasil).

Mathys Tel (Bayern Munich / Francia).

Lamine Yamal (Barcelona / España).

Warren Zaire-Emery (PSG / Francia).

Alejandro Garnacho es uno de los ternados al premio Kopa, que reconoce a los mejores jugadores U21 afp - AFP

Club del año masculino

Borussia Dortmund (Alemania).

Girona (España).

Bayer Leverkusen (Alemania).

Manchester City (Inglaterra).

Real Madrid (España).

Balón de oro femenino

Mariona Caldentey (Barcelona y Arsenal / España).

Aitana Bonmatí (Barcelona / España).

Barbra Banda (Shanghái RCB y Orlando Pride / Zambia).

Lucy Bronze (Barcelona y Chelsea / Inglaterra).

Yui Hasegawa (Manchester City / Japón).

Sjoeke Nusken (Chelsea / Alemania).

Lindsey Horan (Lyon / Estados Unidos).

Caroline Graham Hansen (Barcelona / Noruega).

Tabitha Chawinga (PSG y Lyon / Malaui).

Gabi Portilho (Corinthians / Brasil).

Patricia Guijarro (Barcelona / España).

Lea Schuller (Bayern Munich / Alemania).

Lauren James (Chelsea / Inglaterra).

Glodis Viggosdottir (Bayern Munich / Islandia).

Mallory Swanson (Chicago Red Stars / Estados Unidos).

Manuela Giugliano (Roma / Italia).

Ada Hegerberg (Lyon / Noruega).

Tarciane (Corinthians y Houston Dash / Brasil).

Trinity Rodman (Washingont Spirit / Estados Unidos).

Lauren Hemp (Manchester City / Inglaterra).

Sophia Smith (Portland Thorns / Estados Unidos).

Ewa Pajor (Wolfsburgo y Barcelona / Polonia).

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars / Estados Unidos).

Mayra Martínez (Levante y Chelsea / Colombia).

Marie-Antoinette Katoto (PSG / Francia).

Alexia Putellas (Barcelona / España).

Grace Geyoro (PSG / Francia).

Khadija Shaw (Manchester City / Jamaica).

Giulia Gwinn (Bayern Munich / Alemania).

Salma Paralluero (Barcelona / España).

Mejor entrenador/a de fútbol femenino

Sonia Bompastor (Lyon y Chelsea).

Arthur Elías (Corinthians / Brasil).

Jonatan Giraldez (Barcelona y Washington Spirit).

Filipa Patao (Benfica).

Sarina Wiegman (Inglaterra).

Club del año femenino

Barcelona (España).

PSG (Francia).

Lyon (Francia).

Chelsea (Inglaterra).

NY/NJ Gotham (Estados Unidos).

LA NACION