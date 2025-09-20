En qué canal pasan Real Madrid vs. Espanyol por la Liga de España 2025-2026 hoy - Clone

LA NACION

El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono como titular en el Merengue, se disputa este sábado a las 11.15 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu

Con tan solo 18 años, Franco Mastantuono se asentó en Real Madrid como si no le pesaran las presiones
Con tan solo 18 años, Franco Mastantuono se asentó en Real Madrid como si no le pesaran las presiones THOMAS COEX - AFP

Este sábado, desde las 11.15 (hora argentina), Real Madrid recibe a Espanyol de Barcelona en un partido correspondiente a la fecha 5 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que tendría a Franco Mastantuono desde el inicio, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. El minuto a minuto de este partido y todos los de la jornada se puede seguir en canchallena.com.

El Merengue, dirigido por Xabi Alonso, comenzó la temporada con el pie derecho. Ganó los cuatro partidos que disputó hasta el momento, el último de ellos por 2 a 1 frente a Real Sociedad, el fin de semana pasado (el joven futbolista argentino no ingresó). Es líder con puntaje perfecto, seguido por Barcelona y su rival de turno, justamente, con 10 unidades.

Entresemana, además, el Merengue hizo su estreno en la UEFA Champions League 2025-2026, con una victoria sobre Marsella también por 2 a 1 y con Mastantuono marcando un hito: se convirtió el jugador más joven en debutar como titular en esta competencia con la camiseta de Real Madrid.

Espanyol, por su parte, está tercero, aunque con igual cantidad de puntos que Barcelona, segundo por mejor diferencia de gol. Ganó tres partidos y empató el restante. Una de esas victorias la logró en la fecha pasada, cuando se impuso como local por 3 a 2 a Mallorca.

Real Madrid vs. Espanyol: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión únicamente por DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

