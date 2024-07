En qué canal pasan River vs. Millonarios por un amistoso hoy

Escuchar

Este martes, desde las 18.30, River Plate y Millonarios de Colombia se enfrentan en el marco de un amistoso internacional en medio del parate del fútbol argentino y el colombiano por la Copa América 2024 que se está disputando en Estados Unidos, en la que la selección argentina juega una de las semifinales este martes ante Canadá. El encuentro, que se disputa en el estadio Monumental, se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que requiere una suscripción activa para acceder al contenido.

El equipo dirigido por Martín Demichelis necesitaba frenar la competencia oficial. Los resultados y el mal funcionamiento del equipo derivaron en críticas recurrentes por parte de los hinchas, a los que les urge una mejora sustancial de cara al segundo semestre de la temporada. Con esta premisa, la dirigencia se movió y comenzó a reacomodar el plantel. En el horizonte aparece la serie de octavos de final de la Copa Libertadores 2024 ante Talleres, a disputarse entre el 14 y el 21 de agosto, el primer gran objetivo del conjunto de Núñez.

River tuvo un flojo primer semestre en cuanto al rendimiento futbolístico; busca repuntar Gonzalo Colini

En ese contexto, ya fueron presentados como nuevos refuerzos dos futbolistas provenientes de Europa: Federico Gattoni (Sevilla de España) y Jeremías Ledesma (Cádiz de España). El defensor central, ex San Lorenzo, llegó a préstamo por un año con una opción de compra de €3.200.000; mientras que el arquero con pasado en Rosario Central y la selección argentina (fue convocado en varias ocasiones pero no llegó a debutar) arribó en condición de libre y firmó contrato hasta diciembre de 2028. Además, Felipe Peña Biafore regresó de su paso por Lanús y Franco Carboni, lateral izquierdo de Inter de Milán y hermano de Valentín, ya pasó la revisión médica y se entrena con el plantel desde el 2 de julio, pero aún no fue presentado porque “falta la firma de unos papeles”, según reconocieron desde el club.

Por otro lado, Valentín Gómez, defensor central de Vélez, estaría cerca de concretar su llegada a River en una de las novelas de esta ventana: el Fortín sigue afirmando que “falta todo: una oferta, ponerse de acuerdo y la plata”; al mismo tiempo que del otro lado de la vereda se vislumbra una operación con más certezas que dudas (el City Group compraría la ficha del futbolista y lo cedería al conjunto de Núñez por dos años). En cuanto a las salidas, la única confirmada hasta el momento es la de Agustín Palavecino, quien se fue a préstamo a Necaxa de México hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, el mercado de pases riverplatense está en pleno apogeo, por lo que más temprano que tarde, habrá más movimientos.

Agustín Palavecino se fue a préstamo a Necaxa de México hasta fines de julio de 2025 Marcelo Endelli - Getty Images South America

River vs. Millonarios: cómo ver online

Disney+.

Posibles formaciones

River Plate: Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Sebastián Boselli, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca; Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Manuel Lanzini o Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio.

Jeremías Ledesma; Santiago Simón, Sebastián Boselli, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca; Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Manuel Lanzini o Franco Mastantuono; Pablo Solari y Facundo Colidio. Millonarios: Iván Arboleda; Delvin Alfonzo, Álex Moreno, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Juan Carlos Pereira, Daniel Giraldo, David Silva; Leonardo Castro y Radamel Falcao.

LA NACION