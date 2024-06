En qué canales pasan Argentina vs. Perú, por la Copa América 2024

Escuchar

Con la clasificación a cuartos de final en el bolsillo, la selección argentina cierra este sábado su presentación en el grupo A de la Copa América Estados Unidos 2024 ante Perú en el Hard Rock Stadium de Miami, el mismo en el que se disputará la definición el 14 de julio. El encuentro inicia a las 21 (hora argentina) y lo arbitra el mexicano César Ramos.

Al igual que los anteriores de la albiceleste, el partido se transmite en vivo por televisión en los canales DSports, TyC Sports, Telefé y la TV Pública. También se emiten por streaming a través de las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real. En simultáneo, por DSports, se cruzan Canadá y Chile en el Exploria Stadium de Orlando. Allí se definirá el otro boleto a la próxima instancia, en la que los equipos chocarán contra rivales de la zona B (Venezuela, México o Ecuador porque Jamaica ya está eliminada).

Fixture y resultados del grupo A de la Copa América 2024

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Argentina 2-0 Canadá.

Perú 0-0 Chile.

Fecha 2

Chile vs. Argentina.

Perú 0-1 Canadá.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio a las 21 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio a las 21 en el Exploria Stadium de Orlando.

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa América 2024, con la selección argentina líder Canchallena

La previa del partido

Con la victoria ante Chile 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la albiceleste clasificó a cuartos de final y con un empate frente a los peruanos se queda con el primer puesto. De caer, depende de lo que ocurre en el otro cotejo. En la previa, es amplia favorita al triunfo según los pronósticos de las apuestas con una cuota máxima de 1.55 contra 8.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de su rival. El empate llega a 4.40.

En ese contexto, Scaloni, que fue sancionado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por haber regresado luego de 15 minutos del entretiempo con Chile y no puede estar en el banco de suplentes, adelantó que dispone de una formación con suplentes para el duelo de esta jornada y solo se mantienen Emiliano ‘Dibu’ Martínez en el arco y Nicolás Tagliafico o Nicolás González en el lateral izquierdo porque Marcos Acuña está lesionado. El resto son jugadores que no fueron titulares, con Alejandro Garnacho para acompañar a Lautaro Martínez y Ángel Di María en la delantera. Lionel Messi jugó los 90′ vs. el equipo trasandino a pesar de que manifestó una molestia en su aductor derecho y se hizo estudios. Está descartado para esta presentación del elenco nacional y apunta a llegar al siguiente.

El seleccionado comandado por el uruguayo Jorge Fossati, en tanto, acumula apenas un punto en la clasificación producto de su igualdad contra Chile en el debut y afronta el encuentro contra el campeón del mundo tras la derrota con Canadá 1 a 0. Está obligado a ganar para tener chances de meterse entre los mejores ocho, aunque depende también del resultado entre canadienses y chilenos.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Nicolás González; Exequiel Palacios , Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Nicolás González; Exequiel Palacios Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Alejandro Garnacho. DT: Lionel Scaloni. Perú: Pedro Gallese; Alexander Callens, Carlos Zambrano, Luis Abram; Andy Polo, Sergio Peña, Wilder Cartagena, Piero Quispe, Luis Advíncula; Edison Flores, Gianluca Lapadula. DT: Jorge Fossati.

El historial

En total ambos seleccionados se enfrentaron 54 veces con 35 victorias para la albiceleste, 14 igualdades y cinco triunfos de los incaicos, que no se imponen desde la Copa América Bolivia 1997 cuando lo hicieron 2 a 1. La última vez que se vieron las caras fue en octubre del año pasado por las Eliminatorias al Mundial 2026 con victoria para la Argentina como visitante 2 a 0 con un doblete de Lionel Messi.

Últimos resultados

18/10/2023: Perú 0-2 Argentina (Lionel Messi -2-) - Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

14/10/2021: Argentina 1-0 Perú (Lautaro Martínez) - Eliminatorias sudamericanas al Mundial Qatar 2022.

17/11/2020: Perú 0-2 Argentina (Nicolás González y Lautaro Martínez -A-) - Eliminatorias sudamericanas a Qatar 2022.

5/10/2017: Argentina 0-0 Perú - Eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018.

6/10/2016: Perú 2-2 Argentina (Paolo Guerrero y Cristian Cueva -P-; Ramiro Funes Mori y Gonzalo Higuain) - Eliminatorias sudamericanas a Rusia 2018.

