En qué canales pasan el partido de la selección argentina vs. Suecia, por el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023

La selección argentina afronta su tercera presentación por el grupo G en el Mundial de Nueva Zelanda-Australia 2023 y está ante dos escenarios opuestos: si gana y clasifica a octavos de final estará ante una actuación sin precedentes, ya que nunca pudo conseguir un triunfo y se mide ni más ni menos que con Suecia, potencia y uno de los favoritos. De lo contrario, deberá armar las valijas para volver a casa: quedará eliminada. Desde las 4 de la madrugada de este miércoles, la albiceleste sale de nuevo a la cancha. Transmiten en vivo TV Pública y DSports, por lo que el partido también estará disponible en las plataformas DGO, Flow y Telecentro Play. También en Cont.ar.

El conjunto albiceleste cayó en su primera presentación ante Italia, por 1 a 0, cuando el partido se escurría en empate, y luego logró un muy meritorio empate ante Sudáfrica, por 2 a 2 tras ir en desventaja de 2 a 0. Por eso está obligada y por eso también depende de lo que haga Italia. Avanzan los dos mejores de cada zona a la siguiente instancia.

Argentina vs. Sueciaa: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo G del Mundial de fútbol femenino de Australia - Nueva Zelanda 2023.

Día : miércoles 2 de agosto.

: miércoles 2 de agosto. Hora : 4 (hora argentina).

: 4 (hora argentina). Árbitro : Salima Mukansanga (Ruanda).

: Salima Mukansanga (Ruanda). Estadio: Waikato de Hamilton, Nueva Zelanda.

El DT del seleccionado argentino Germán Portanova, dijo: “Tendremos que hacer un partido perfecto para poder competir. Sabemos dónde nos tenemos que ubicar y a quién marcar. Trataremos de defender la pelota parada de la mejor manera. No debemos perder nuestro juego. Tenemos que intentar jugar a lo que vinimos. Queremos competir de la mejor manera más allá de las dificultades”. A su vez, dejó en claro que quiere ganar y que confía en que sus dirigidas pueden hacerlo: “No terminó el Mundial, queremos ganar el partido que viene. No estamos sin victoria todavía, falta un partido. Tengo fe. Si no tuviera fe, no tendríamos que entrar a la cancha. Después evaluaremos todo, pero falta un duelo y lo queremos ganar”.

El partido podría significar también la despedida de algunas jugadoras históricas de la selección nacional en caso de eliminación, como el emblema Estefanía Banini.

Romina Núñez y Yamila Rodríguez fueron artífices de la remontada ante Sudáfrica Matthew Gelhard - FR172013 AP

Argentina vs. Suecia: cómo ver online

El encuentro entre argentinas y suecas está programado para este miércoles a las 4 (hora argentina) en el estadio Waikato de Hamilton, en Nueva Zelanda. Se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DGO y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar TV Pública directamente a través del cableoperador.

Probables formaciones

Argentina: Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova.

Vanina Correa; Sophia Braun o Julieta Cruz, Adriana Sachs, Aldana Cometti y Eliana Stábile; Sophia Braun o Daiana Falfan y Lorena Benítez; Paulina Gramaglia, Estefanía Banini y Florencia Bonsegundo; Mariana Larroquette. DT: Germán Portanova. Suecia: Zecira Musovic; Jonna Andersson, Magdalena Eriksson, Amanda Ilestedt, Nathalie Bjorn; Kosovare Asllani, Fillippa Angeldal, Fridolina Rolfo, Johanna Kaneryd, Elin Rubensson; Stina Blackstenuis. DT: Peter Gerhardsson.

Qué dicen las apuestas

En la previa al cotejo que arbitrará a ruandesa Salima Mukansanga, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto europeo con una cuota máxima de 1.56. Su derrota, es decir una victoria de las sudamericanas, paga hasta 6.50. El empate llega a 4.30. En simultáneo, Sudáfrica se medirá contra Italia en el Regional de Wellington.

Amanda Ilestedt (centro) le dio a Suecia el gol de la victoria ante Italia, en la primera fecha John Cowpland - AP

