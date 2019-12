En Racing toma fuerza el nombre de un exDT de... Independiente

Diego Milito realiza gestiones desde hace tiempo y no le queda mucho margen: Racing tiene demasiadas competencias importantes hasta febrero. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

La ruleta de nombres para suceder a Eduardo Coudet en el banco de suplentes se detuvo en el casillero número 11. Aunque desde hace ya tres meses los dirigentes de Racing conocen la decisión de Chacho de continuar su carrera lejos de Avellaneda, aún no hay certezas sobre quién entrenará el último campeón del fútbol argentino en 2020. Por eso la variedad de opciones fue creciendo. Matías Almeyda, Diego Alonso, Gabriel Heinze, Rodolfo Arruabarrena, Jorge Sampaoli, Diego Dabove, Luis Zubeldía, Ramón Díaz, Alexander Medina, Gustavo Alfaro y Sebastián Beccacece son los que sonaron hasta el momento.

¿Por qué tantos apellidos y ninguna certidumbre si desde septiembre se conoce la salida de Coudet? "Racing es un club muy grande y no cualquiera puede sentarse en el banco", expresó el director deportivo, Diego Milito, el último sábado, en su primera declaración pública desde que el DT oficializó su renuncia. La vara alta que procura sostener Milito hizo que se topara con varias negativas. El primer apuntado fue Matías Almeyda, el director técnico de San José Earthquakes, de la MLS, que dijo que no. Gabriel Heinze es el sueño de Milito, pero ni siquiera hubo un contacto, porque se entendió que no era el momento para el DT ni para el club. Diego Alonso, campeón en Pachuca y Monterrey, de México, era el apuntado por el director deportivo de Racing y también el de Boca, Nicolás Burdisso. Pero en el cuerpo técnico del uruguayo trabaja Claudio "Polaco" Arzeno, muy identificado con Independiente durante los años noventas, al punto de que construyó una rivalidad casi personal con los hinchas de la Academia.

Jorge Sampaoli se desvinculó oficialmente de Santos, pero demora su respuesta a Racing y es pretendido por Palmeiras. Fuente: Reuters

En ese contexto, el nombre que más cerraba en la Secretaría Técnica era el de Jorge Sampaoli. Milito tomó un avión hacia Brasil, tuvieron una larga reunión que entusiasmó a ambos y quedaron en volver a hablar el 9 de diciembre. El pasado lunes, por teléfono, el entrenador de Casilda pidió una semana más para dar una respuesta definitiva y ayer oficializó su salida de Santos, de Brasil (es pretendido por Palmeiras). El exdelantero de Inter le dijo en ese llamado que a los siete días volverían a hablar pero mientras tanto continuaría la búsqueda. En este punto de las negociaciones apareció con fuerza Beccacece, el último entrenador de Independiente. El martes pasado hubo una extensa reunión entre este y Milito, que se conocen desde hace años y hasta son vecinos. El exayudante de Sampaoli seduce por el estilo de juego, aunque en Racing piensan que es una idea arriesgada, por el pasado reciente de Beccacece. De todos modos, hoy tiene buenas chances.

Sebastián Beccacece fue despedido de Independiente pero volver muy pronto a Avellaneda: en la Academia gusta el estilo de juego de sus equipos. Fuente: AFP

Tanto los dirigentes como Milito coinciden en que en la elección del entrenador no hay margen de error: entre enero y febrero la Academia afrontará el clásico con Independiente, la Supercopa Argentina contra quien gane este viernes la Copa Argentina y el comienzo de la Libertadores, además de las siete fechas finales de una Superliga que la tiene expectante. En ese apuro, Beccacece parece empezar a consolidarse. Más abajo en la lista aparece la opción de Alexander "Cacique" Medina, el DT de Talleres. Luis Zubeldía y Diego Dabove, en tanto, ya manifestaron que continuarán en Lanús y Argentinos, escolta y único puntero del torneo, respectivamente.

En este tiempo también sonaron Ramón Díaz, Arruabarrena y Alfaro, que nunca pasaron por la carpeta de la Secretaría Técnica. Algunos dirigentes filtraron esas opciones e intentaron posicionarlas en la sucesión de Coudet, pero esos entrenadores nunca estuvieron realmente cerca de desembarcar en la porción celeste y blanca de Avellaneda. Que haya tantas campanas vuelve difícil encontrar certezas para descifrar quién será el director técnico de la Academia el año que viene.

Tres meses después de conocer el diagnóstico de Coudet -compartido por la dirigencia- sobre que estaba costándole renovar la motivación del plantel tras la vuelta olímpica en la Superliga, Racing no halló aún al sucesor. Más allá de las complejas negociaciones, es una muestra de la escasez de hombres aptos para el cargo y de que el fútbol local ya no seduce a algunos entrenadores renombrados. Más pruebas: Independiente decidió afrontar las últimas seis fechas de este año con Fernando Berón como interino, y lo mismo San Lorenzo con Diego Monarriz, en un ciclo que, al parecer, se extenderá más allá del brindis de fin de año.

En busca de otro título

Racing y Tigre se enfrentarán pasado mañana en Mar del Plata por el Trofeo de Campeones en una final de carácter oficial cuya conquista que tendrá la validez de una nueva estrella, según anunciaron AFA y Superliga. La Academia jugará como vencedor de la Superliga 2018/2019 y el Matador se ganó su lugar por ser el ganador de la Copa de la Superliga. En caso de empate en el tiempo regular, habrá alargue, y eventualmente una definición por penales.

Se espera un José María Minella repleto: se agotaron las populares. La final será similar a la que sostuvieron en Córdoba Tigre y Boca, por la Copa de la Superliga: habrá un show previo y otro en el descanso y una premiación de estilo europeo. Eso sí: no habrá remuneración para el club que obtenga el trofeo.