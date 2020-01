El nuevo Racing: virtudes y defectos en el debut de Beccacece

El festejo de Matías Rojas, autor del primer gol de la Academia Crédito: @RacingClub

Si una de las prioridades de Sebastián Beccacece era recuperar la intensidad de un equipo que en el último semestre pareció espeso, el primer tiempo del amistoso ante Atlético Paranaense, en San Juan, tiene que haberle dejado una buena sensación. Apenas iban tres minutos y Racing ya estaba en ventaja: Matías Rojas convirtió luego de aprovechar un rebote en el palo tras un remate de Lisandro López. El paraguayo repitió ese movimiento varias veces a lo largo del partido: picó como centrodelantero para fijar marcas y generar espacio para los extremos David Barbona y Héctor Fértoli, una de las caras nuevas que jugó como titular ayer en San Juan.

Rojas fue uno de los jugadores más activos en la Academia. En el segundo gol, a los 20, robó una pelota en la salida del equipo brasileño y asistió a Fértoli, que resolvió muy bien en el uno contra uno, una característica fundamental para Beccacece y que no tenía en el plantel. Ese zurdazo goleador fue una muy buena carta de presentación del ex Newell´s. El otro refuerzo que se presentó en San Juan fue Leonel Miranda, aunque el ex Independiente estuvo impreciso. Hay una particularidad en el medio campo que imagina Beccacece. A Marcelo Díaz, Rojas y Miranda no sólo los une ser volantes con características similares: también el hecho de que los tres ya conocían la idea del ex ayudante de Jorge Sampaoli por pasos anteriores en otros equipos como la Universidad de Chile y Defensa y Justicia. Ante Atlético Paranaense, pese a la propuesta de ese medio campo, no se vio una superioridad marcada de tenencia en esa zona de la cancha. Por momentos, incluso, la jugada automatizada parecía ser la salida larga de Nery Domínguez para aprovechar algún movimiento previo de desmarque que permita a los extremos jugar mano a mano contra el lateral rival.

El rosarino paró en la cancha una sola variante respecto al equipo que venía probando en la pretemporada que realiza Racing en el predio de la AFA, en Ezeiza: el ingreso de Fértoli, que aún no firmó contrato pero sí tiene permiso para entrenar y jugar amistosos, en lugar de Reniero. Los primeros once que dispuso el ex DT de Independiente: Arias; Montoya, Domínguez, Orban, Mena; Miranda, Díaz, Rojas; Barbona, Lisandro López y Fértoli. En el entretiempo ingresaron: García, Mauricio Martínez, Soto, Pillud, Elías Machuca, Tiago Banega, Cvitanich y Reniero. El partido, finalmente, terminó 2 a 2, con los cuatro goles en el primer tiempo pero luego Racing se impuso en los penales por 5-4 y se llevó la copa.

Más allá de la modificación táctica, del 4-1-3-2 que planteaba Eduardo Coudet a este 4-3-3, otra de las novedades estuvo en la posición de Walter Montoya, que jugó como lateral derecho.En el aspecto defensivo acaso es donde menos conforme quedó el DT. Cuando el equipo brasileño lograba saltear la primera línea de presión, la transición se le hacía muy cómoda. Y en las pelotas paradas defensivas, uno de los fuertes a lo largo de los dos años que duró el ciclo de Coudet, mostró algunas falencias: se notaron las ausencias de Donatti y Sigali, y durante el primer tiempo también las de Reniero y Cvitanich.

Además de lo que pudo mostrar su equipo, Beccacece también le puso su sello característico al amistoso: estuvo pegado a la línea de cal, gesticuló, aplaudió y gritó todas las veces que lo sintió necesario. Machuca (16 años) y Banega (20), los dos juveniles que tuvieron su presentación con la Primera, son parte de los 18 chicos que el técnico llevó a la pretemporada como sparrings. Durante la segunda mitad, el partido se desdibujó por los siete cambios que realizó cada equipo. De todos modos alcanzó para ver un adelanto de la impronta que busca Beccacece en la Academia: un equipo corto que presiona arriba, Rojas más centrado y más protagonista y la intención de buscar el desequilibrio individual por los costados.