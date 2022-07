Energía renovada, jugadoras que vuelven y un DT a lo Bielsa: así afrontará Argentina la Copa América

Francia Márquez, vicepresidenta electa de Colombia, figura disruptiva, de raíces afro y con mirada ambientalista, fue una de las 38.800 personas -un número récord de asistencia- que se acercaron al estadio Pascual Guerrero para disfrutar de la final del fútbol femenino cafetero, el pasado 5 de junio. En la cancha se enfrentaba su equipo, América de Cali, contra su archirrival, Deportivo Cali. Todavía faltaban días para que se definieran las elecciones, pero la lideresa social, la voz de los feminismos y de los oprimidos en su país, recibía una buena noticia como anticipo: las Diablas Rojas se quedaron con el título. “En la final de mujeres poderosas, compartimos la pasión del fútbol con el pueblo caleño. Se me hincha el corazón al verlas a ustedes guerreras. Las mujeres vamos a ocuparlo todo. ¡En nuestro gobierno jugarán y ganarán en igualdad y con oportunidades!”, escribió en su cuenta de Twitter. Colombia albergará la novena edición de la Copa América en este contexto: un público -vicepresidenta incluida- que sigue a la disciplina y un campeonato que ofrece como atractivo la definición de los próximos dos años de competencia.

Desde el 8 hasta el 30 de este mes, diez selecciones buscarán quedarse con tres boletos directos a la Copa del Mundo Australia-Nueva Zelanda 2023 (habrá además dos pases al repechaje), dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y otros tres para los Panamericanos de Chile 2023. Armenia será el lugar donde Argentina pondrá “iniciar” en su GPS -las otras sedes serán Bucaramanga y Cali-, aunque intentará seguir sus propias instrucciones de ruta. Ahí, en pleno eje cafetero, la Selección comenzará el desafío más importante para un cuerpo técnico renovado, el que encabeza Germán Portanova, un cambio después de 23 años de gestión de Carlos Borrello -con apenas una pausa en el medio de su ciclo-.

La Argentina compartirá el grupo B con el vigente campeón, Brasil, el mejor equipo de la región y ante el que hará su estreno -el sábado 9, a las 21- después de haber perdido dos amistosos en el periodo preparatorio de este ciclo, en septiembre de 2021, por 3 a 1 y 4 a 1.

Germán Portanova, entrenador de la selección femenina de fútbol Prensa AFA

La confianza está en alto. Argentina trabajó durante un mes en el predio de Ezeiza, una preparación inédita en cantidad de tiempo y modalidad de trabajo para la disciplina. Hubo entrenamientos doble turno, con gimnasio a la mañana y a la tarde horas en el campo de juego. Equipos de varones se acercaron a disputar amistosos, con una diferencia con el ciclo anterior: para 2018 enfrentaron a novena división y esta vez jugaron contra la octava de Platense, Ferro y UAI. Como le ganaron a la octava de Yupanqui, enfrentaron a la séptima. El aggiornamiento en el cuerpo técnico incluyó el uso de tecnología. El preparador físico Franco Caponetto, el asistente Sebastián Gómez, el videoanalista Nicolás Valado, el encargado del GPS Osvaldo Conte, el entrenador de arqueras Mauro Dobler son quienes rodean al DT, que dejó la concentración el fin de semana pasado para hacer un viaje exprés a Curicó, Chile, para ver el amistoso que la selección trasandina perdió por 1 a 0 ante Venezuela, rival de Argentina en el grupo B. Aunque también hay detalles analógicos en la actitud obsesiva hacia el trabajo del entrenador, que se pasea por la concentración con una pizarra en la mano. Cuentan que no la suelta y que si cruza a alguna jugadora se detiene unos minutos para explicarle algún concepto o transmitirle algo puntual respecto al juego. ¿Bilardismo explícito? Portanova ya contó alguna vez que uno de sus referentes es Marcelo Bielsa.

El proceso del DT tiene como objetivo la construcción de una identidad de juego. La Selección tuvo siete amistosos previos, de los cuales ganó uno, contra Chile, perdió tres -contra Brasil y frente a México- y empató tres -dos con Colombia y uno con Chile-.

El plantel de la selección femenina de fútbol de la Argentina, en su llegada a Colombia para disputar la Copa América

El plantel expresó la confianza en el cuerpo técnico en las entrevistas que dio cada una de las jugadoras. Y eso marca una diferencia con el proceso anterior. La nómina tuvo un cambio de último momento, antes de partir el jueves a Colombia, ya que Marianela Szymanowski sufrió una luxación en el hombro y tuvo que ser reemplazada. La delantera de River Erica Lonigro ocupó su lugar en el avión. De la lista de 23, 13 fueron parte del plantel que en 2018 logró meterse en el repechaje. Las arqueras Vanina Correa y Laurina Oliveros, Agustina Barroso, Eliana Stábile, Vanesa Santana, Gabriela Chávez, Ruth Bravo, Soledad Jaimes, Banini, Florencia Bonsegundo, Mariana Larroquette, Aldana Cometti y Yamila Rodríguez son quienes vuelven a estar, en el mismo torneo, cuatro años después. Experiencia hay.

Este modo millenial se ve en las distracciones del grupo, puertas adentro. No hay Play Station pero sí eufóricos y tensos campeonatos de ping pong, pool, metegol y truco. En las cartas, los duelos entre el tridente Banini, Bonsegundo y Roggerone (mendocina, sub 20, no irá a la Copa) y el de Cometti, Correa y Oliveros se ponían picantes.

Agustina Barroso, Solana Pereyra y Aldana Cometti, pilares de la selección argentina

Algunas de las futbolistas -muchas de ellas resignaron vacaciones después de una ardua temporada europea para representar a la Selección- también le dedicaron tiempo al estudio: Oliveros y Cometti estás haciendo el curso para ser DT, Daiana Falfán estudia contabilidad, Agustina Barroso cursa Management deportivo y Sophie Braun (estadounidense nacionalizada argentina) estudia Ciencias de la computación.

Asentadas en la casa de la AFA en Ezeiza repitieron un ritual que había hecho la Selección masculina: un asado en el quincho que está atrás del predio, con una parrilla inmensa, que estuvo a cargo del asistente Sebastián Gómez. Repitieron otra noche, pero cambiaron de menú: entre todas hicieron pizzas a la parrilla, amasadas por ellas mismas. Este sábado desde las 21 (transmisión de DirecTV), la Selección comenzará entonces su sueño mundialista ante Brasil, que ganó siete de las ocho ediciones de la Copa América. La única que no obtuvo, en 2006, Argentina fue el campeón después de vencer a la verdeamarelha en Mar del Plata. Aquella vez, las tribunas estaban casi vacías: el fútbol femenino no era difundido ni convocante. Esta vez, quién sabe, quizá hasta Francia Marquez se acerque a ver a Argentina.

Grupo A

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Grupo B

Argentina

Brasil

Perú

Uruguay

Venezuela

