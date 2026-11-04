Entradas para el próximo partido de la selección argentina: cuándo empieza la venta, precios y cómo comprar

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El seleccionado albiceleste se enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en la Bombonera, en el primer encuentro tras la despedida de Lionel Messi
- 3 minutos de lectura'
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció los precios y el comienzo de la venta de entradas para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay, en el primero de los dos partidos programados para la doble fecha FIFA de marzo (el otro será ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba). El encuentro se jugará el viernes 13 de noviembre en la Bombonera, en horario a confirmar, y marcará el comienzo de una nueva era en el seleccionado ya sin Lionel Messi en el plantel.
La casa madre del fútbol a nivel nacional comunicó que los tickets se podrán comprar a partir de este miércoles 4 de noviembre a las 16, con precios considerablemente más bajos que los de los últimos compromisos disputados en el país. Estarán disponibles a través de Deportick y el costo de los boletos comenzará en $95.000 más el “costo de servicio” por utilizar la plataforma.
Precios de las entradas para Argentina vs. Uruguay
- Preferencial: $290.000
- Platea baja L: $220.000
- Plateas medias A y B: $220.000
- Plateas medias C, D y M: $180.000
- Sector visitante: $160.000
- Platea alta: $140.000
- General: $95.000
- Menor (hasta 10 años): $19.000
Cómo funciona Deportick
Los tickets para el amistoso entre la selección argentina y Uruguay se pueden adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. La modalidad del expendio es similar a la de los encuentros anteriores en el país y los boletos se pueden comprar desde este miércoles a las 16.
- Cada hincha que obtenga su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio de Huracán desde el martes 10 hasta el jueves 12, de 9 a 15 hs.
El paso a paso para comprar entradas
- Registrarse: El primer paso para adquirir boletos es acceder a www.deportick.com. El usuario debe estar registrado e iniciar sesión con sus datos personales.
- Ingresar al sitio web antes de que comience la venta: La venta de entradas comienza este miércoles 4 de noviembre a las 16.
- Esperar en la fila virtual y seleccionar la cantidad de entradas: Cuando la plataforma indique que ya es su turno, el usuario deberá indicar cuántas entradas quiere comprar.
- Elegir la ubicación: Después de seleccionar la cantidad, hay que elegir el sector del estadio, ya que el valor de la entrada variará de acuerdo con la ubicación seleccionada.
- Pagar: Con las entradas y la ubicación elegidas, el usuario deberá seleccionar uno de los medios de pago habilitados y completar la operación. Al precio de la entrada se le sumará el correspondiente costo de servicio de la plataforma.
- Recibir la confirmación de la compra: Una vez aprobado el pago, la operación quedará confirmada y el comprador recibirá un mail con los detalles de la compra y las indicaciones necesarias para obtener la entrada.
- Retirar la entrada física: Los compradores deben retirar una entrada física antes del partido. La información sobre el día, el horario y el lugar establecido para realizar el retiro será enviada por correo electrónico una vez concretada la compra.
- 1
La agenda de la TV del miércoles: la Champions League, el Masters 1000 de París y la NBA
- 2
La nueva selección argentina de Scaloni: sin Messi, con menos mundialistas y gran renovación
- 3
Manchester United dio vuelta un partido increíble frente a Roma por la Champions League
- 4
Champions League: Bayern Munich sorprendió al equipo del Cholo en Madrid y PSG aplastó 6-0 a Villarreal