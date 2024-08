Enzo Fernández, titular en Chelsea: jugó ante Manchester City, fue amonestado, dio un gran pase y se perdió un gol increíble

Escuchar

Luego de la celebración de la Copa América con Argentina, del polémico video de los festejos en redes sociales, de la acusación de racismo en su contra, de la bronca de sus compañeros franceses del Chelsea y de su posterior pedido de disculpas, Enzo Fernández disputó su segundo partido de pretemporada con la camiseta del equipo inglés. El ex jugador de River, Defensa y Justicia y Benfica (Portugal) fue titular en el amistoso disputado en Ohio, Estados Unidos, ante Manchester City. El nuevo entrenador de los Blues, el italiano Enzo Maresca, le dio una hora de fútbol al argentino, que fue reemplazado en el segundo tiempo por el español Marc Guiu .

Mientras estuvo en la cancha, Fernández fue protagonista del partido e hizo de todo: se trenzó dos veces con el inglés Jack Grealish, le dio un pase exquisito al francés Christopher Nkunku -quien falló al intentar definir la jugada-, fue muy autocrítico consigo mismo al errar un pase y se perdió un gol increíble a los 41 minutos de juego. Fue tras un mal despeje del arquero alemán del City, Stefan Ortega. Fernández vio que el arco había quedado libre e intentó el remate. Estaba lejos, afuera del área, pero en dirección recta. Nada que su talento no pudiera resolver. La pelota, sin embargo, se fue pegada al palo del arco, para el alivio de Ortega. A esa altura, el City se imponía por 2-0. Más tarde, los dirigidos por Pep Guardiola ampliarían la ventaja y se pondrían 4-0 con un hat-trick de Erling Haaland. Raheem Sterling y Noni Madueke descontaron para los de camiseta azul .

El gol errado por Enzo Fernández

Maresca, entrenador de Chelsea, buscó zanjar la historia sobre la acusación de racismo que pesó sobre Fernández desde que asumió en el club. Después de todo, se trata del mediocampista más caro de la historia de la Premier League y un futbolista que puede rendir en el equipo londinense como lo hace en la selección. Por eso, lo perdonó. Y le dio la cinta de capitán, que usó en el primer encuentro amistoso del miércoles pasado ante el América de México: Fernández jugó el segundo tiempo con el brazalete.

Fofana ya había calmado las aguas

Tal como informó LA NACION, una vez finalizado el primer entrenamiento de Enzo Fernández en el Chelsea tras su vuelta de la Copa América -donde consiguió el bicampeonato con Argentina-, Wesley Fofana, uno de los compañeros que se había sentido ofendido por los comentarios, explicó que tuvo una conversación con el argentino y que el escándalo ya proscribió. Luego de que el campeón del mundo pidiera disculpas públicamente, el jugador francés las aceptó y le puso punto final a la discusión .

“Ya ves que Enzo ha vuelto y estoy contento. Hablamos juntos. Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él me lo explicó. Pidió perdón porque no quería herir a los aficionados franceses ni a nadie. No lo entendía cuando lo cantaba”, manifestó Fofana a la prensa.

Moisés Caicedo y Enzo Fernández Chelsea FC

Además, sumó: “Confío en él porque lo conozco. Sé que no es racista. El video es malo, pero no se trata sólo de Enzo. Se trata de la selección argentina. Enzo está en el video, pero si fuera de otro país, habría publicado lo mismo. Sin duda, se armó mucho revuelo porque jugamos en el mismo equipo. Pero ahora que ya pasó, está bien”.

Por último, especificó que el argentino no debería sufrir un castigo por lo sucedido: “No creo que una sanción importante para Enzo sea un buen proceso. Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes en muchos países. No tenemos la misma educación, para bien o para mal. Pero necesitamos educar a todo el mundo si no queremos que se repita”.

Enzo Maresca, entrenador de Chelsea KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

Algo parecido dijo Maresca, el entrenador, tras aquellos primeros pasos de Fernández luego del incidente, las acusaciones y su pedido de disculpas. “La reunión fue entre Enzo y algunos de sus compañeros. Wesley [Fofana] estaba allí. Hablaron entre ellos. Es normal, a veces la primera reacción no es buena. Conocen a Enzo mejor que yo y saben que es un buen tipo”. El italiano, que en la temporada pasada ascendió a Leicester a la Premier League, dirigirá a Enzo por primera vez.

El periodista Bobby Vincent, que cubre la pretemporada de Chelsea, informó en el sitio London Football que los futbolistas Axel Disasi y Reece James (uno de los capitanes) oficiaron de mediadores entre Enzo y el resto del plantel. El cronista agrega que el argentino se comprometió a hacer una importante donación económica a una entidad que lucha contra la discriminación, por un monto que el club igualará.

El director técnico no quiso entrar en detalles (“no hay nada más que añadir”), y prefirió dar por superado el conflicto: “Todos cometemos errores. Enzo ya se ha disculpado cuatro o cinco veces. Desde la sesión de entrenamiento de ayer, la situación es completamente normal. Todos nos sentimos muy cómodos, muy bien porque Enzo está de vuelta. Tuvo una charla con todos nosotros para aclarar que no había mala intención. Tenemos que ser buenos para disculparnos, porque a veces nos cuesta incluso pedir perdón. Todos los chicos lo aceptaron. Y desde anoche todos estaban juntos, hablando y riendo. Es exactamente lo que esperaba, porque sabía que nunca hubo malas intenciones”.

