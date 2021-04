Errores repetidos, derrotas parecidas: River sigue sin encontrar regularidad y se topa con un denominador común

Marcelo Gallardo mira pegado a la raya del campo de juego una de las últimas jugadas. El árbitro Fernando Echenique sanciona una falta en el área rival y el técnico se da vuelta. Pone las manos en sus bolsillos, retrocede hacia el banco, mira hacia abajo, lanza algún comentario con sus colaboradores, se rasca la cabeza… va de acá para allá sin respuestas. ¿Cómo explicar que River volvió a perder un partido en el que fue dominador absoluto? Quizás, hay dos razones empiezan a repetirse: falencias defensivas habituales y una marcada falta de efectividad. Todo se potenció con un bajo partido en líneas generales que un combativo San Lorenzo aprovechó para llevarse un triunfo 2-1 del Monumental y dejar al rojo vivo la definición de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional a falta de dos fechas.

“Nosotros basamos nuestro juego en el control y concedemos espacios, por eso no me preocupa lo que pasó. Es nuestra forma. Tomamos riesgos para jugar así”. La frase de Gallardo tras igualar 1-1 con Fluminense el jueves pasado, en Brasil, en el debut de la Copa Libertadores se puede aplicar automáticamente al cruce de este domingo con San Lorenzo. Su equipo volvió a ser dueño del juego. Manejó como quiso la pelota. Atacó hasta el cansancio. Hizo figura al arquero Sebastián Torrico. Intentó por todas las vías posibles. Pero no pudo por sus propias deficiencias: paga muy caro sus errores, más cuando tiene una tarde sin la lucidez habitual.

Las situaciones de River ante San Lorenzo

Un cabezazo fatal hacia atrás de Enzo Pérez a los 15 minutos de juego derivó en el 1-0 de Nicolás Fernández. Y una pérdida de pelota de Agustín Palavecino en campo rival que lo dejó expuesto a los seis minutos del segundo tiempo se transformó en el 2-0 de Jail Elías. Dos equivocaciones, dos goles en contra. En el medio, decenas de oportunidades a favor desaprovechadas y demasiadas imprecisiones. No hay lógica que resista: River falla mucho. Atrás y adelante. Ya le pasó con Estudiantes (1-2), Argentinos Juniors (0-1), Boca (1-1), Racing (0-0), Arsenal (0-0) y Fluminense (1-1).

Lejos parece haber quedado ese equipo sólido y compacto que se vio en 2019 y en tramos de 2020. Hoy, en plena transición, el Millonario no sale de su irregularidad y sufre su faceta defensiva. Lo lastiman en el retroceso, es vulnerable, pierde en la pelota parada, sus rivales entienden cómo hacerle daño. Y todo el poderío que muestra en ofensiva no siempre lo puede traducir en el resultado. Tan es así que de los 21 goles a favor que tiene, 11 los hizo en dos partidos. En total, suma cinco victorias, tres empates y tres caídas.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. RIVER PLATE VS SAN LORENZO DE ALMAGRO. FINAL DE PARTIDO. DERROTA DE RIVER PLATE. MAURO ALFIERI

Según los datos de Opta, este domingo el equipo de Gallardo tuvo el 69,9% de la posesión; remató 21 veces (seis al arco) contra 10 de San Lorenzo (cuatro al arco); dio 612 pases (84,3% correctos) contra 280 (63,9%5); envió 34 centros en jugada contra dos; y contó con 15 córners contra tres. Las estadísticas respaldan lo que se ve: River busca, juega, domina, genera y merece, pero le cuesta mucho aprovechar las situaciones favorables.

Enfrente, con solo 15 minutos, los dirigidos por Diego Dabove hicieron su negocio. Con un 4-3-1-2, tuvo un buen tramo de fútbol con presión alta, intensidad y conexiones rápidas para lastimar. Así, llegó cinco veces al arco de Franco Armani y logró abrir el marcador. Tras el error de Enzo Pérez, ya nada fue igual. Corrió el reloj, San Lorenzo se resguardó, apostó a esperar y dejó de buscar, al punto tal que jugó 60 minutos con sus 11 futbolistas en campo propio.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. RIVER PLATE VS SAN LORENZO DE ALMAGRO. SEBASTIAN TORRICO ARQUERO DE SAN LORENZO. FOTOBAIRES

Todo pasó a ser de un River irresoluto en ataque y liviano en defensa con un sorpresivo 4-3-1-2. En el último cuarto de hora de la primera parte tuvo siete ocasiones concretas. No pudo Rafael Borré en dos oportunidades contra Torrico. No pudieron los centrales Paulo Díaz y David Martínez con cabezazos que pasaron cerca. Y no pudieron los volantes Palavecino, Nicolás De La Cruz y Jorge Carrascal con remates que no fueron precisos. Ni por adentro, ni por afuera, ni con los desbordes de los laterales, ni con paredes ni con pelota parada. Nada.

En el inicio del segundo tiempo, tal como ocurrió con Fluminense, perdió una pelota en campo rival, quedó mal parado y no pudo evitar el 2-0. A partir de ahí, volvió a intentar con más ímpetu y corazón que claridad. Después de que De La Cruz -el más activo- y Borré no pudieran otra vez contra Torrico, encontró el descuento a falta de 15 minutos con un productivo ingreso de Federico Girotti, quien suma siete goles en 476 minutos repartidos en 25 partidos (2 como titular) y sigue pidiendo pista. Pudo empatar, pero dos cabezazos de Agustín Fontana y del propio Girotti tampoco entraron.

COPA DE LA LIGA PROFESIONAL. RIVER PLATE VS SAN LORENZO DE ALMAGRO. FESTEJO DEL GOL DE RIVER FEDERICO GIROTI. MAURO ALFIERI

La derrota no solo le dejó el sabor amargo de volver a sentirse superior al rival y no poder rescatar ni siquiera un punto de arremetida. También le generó un alto costo físico: River jugó el jueves en Brasil, volvió el viernes por la madrugada, repitió el equipo titular a las 72 horas y este miércoles jugará con Junior, por la segunda fecha del Grupo D de la Libertadores. Mientras la doble competencia se le viene encima, Gallardo sabe que tiene detalles por ajustar en las dos áreas. Los puntos se le escapan de las manos y las definiciones están cada vez más cerca.