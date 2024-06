Es oficial: Kylian Mbappé ya es jugador de Real Madrid y tendrá contrato hasta 2029

Escuchar

“Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid”, anunció el club merengue, abriendo su página web con el formato más grande posible. “Uno de los fichajes más mediáticos y con más repercusión de la historia del fútbol y posiblemente del deporte”, apuntó el diario Marca, pocos días después de que el conjunto de Carlo Ancelotti ganara la decimoquinta Champions League, al superar a Borussia Dortmund por 2 a 0 en el estadio de Wembley.

El Real Madrid confirmó este lunes, apenas dos días después de levantar la ‘15° copa europea más importante’, la incorporación del futbolista francés que deja como jugador libre el PSG y pone punto y final a la historia y rumorología que rodearon a jugador y club los últimos siete años.

Mbappé, de 25 años, firmó un contrato hasta 2029 y llega para reforzar el ataque de un equipo cargado de figuras como Vinicius Junior, Rodrygo y Bellingham, las flechas del conjunto de Carlo Ancelotti en las que edificó la conquista de la última Champions League, ganándole la final el sábado a Borussia Dortmund. El delantero campeón del mundo de 2018 intentará imitar las hazañas de su ídolo, Cristiano Ronaldo, que junto a Bale y Benzema llevó al Real Madrid a ganar tres Ligas de Campeones europeas consecutivas a las órdenes de Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018). De hecho, habla muy bien de la personalidad de Mbappé, que sabe que tiene la vara muy alta. No llega a un club que se conforme con poco.

“El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas”, explica el comunicado del club merengue, que le puso fin a una larga novela, con idas y vueltas. Aunque su transferencia ya era un secreto a voces desde hace muchos meses.

El exdelantero de PSG se mostró feliz de anunciarse la transferencia. “Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”, expresó en su cuenta de X en mensajes traducidos también al inglés y francés. También lo hizo en su cuenta de Instagram, donde recordó sus fotos que se había sacado con Cristiano Ronaldo, su ídolo.

Tras esa temporada 2016-2017, en la que brilló convirtiendo 26 goles en 44 partidos en Monaco, el delantero decidió no mudarse de su país y comenzar una nueva etapa en París defendiendo la camiseta del PSG, que desembolsó una cantidad de unos 180 millones para hacerse con el jugador que en su primera campaña jugó como cedido. “Francia no es la mejor liga del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que crezca”, dijo entonces el delantero. Pero ya ahí lo quería Real Madrid, detalla una información de AFP.

Mbappé, jugando ante su nuevo club: en la acción, en un ataque para Paris Saint-Germain ante Militao, defensor de Real Madrid durante la Champions League 2022 JAVIER SORIANO - AFP

Más acá en el tiempo, otra vez el destino parecía blanco. A partir del 1° de enero de 2022, Mbappé era libre para negociar e incluso firmar y anunciar su futuro club, una posición que parecía acercarlo a Real Madrid. De hecho, el Santiago Bernabéu lo agasajó en la vuelta de los octavos de final de la Champions y que midió a los dos equipos y donde el francés incluso marcó el 1-0 antes de la primera remontada épica. Pero ni mucho menos fue así, todo se fue enredando y a siete días de la final de la decimocuarta Champions League madridista el delantero anunció la renovación por tres años, hasta 2025, con el PSG. Una ampliación del contrato que se convirtió en asunto de Estado en Francia, con la intervención incluso del presidente Emmanuel Macron, y con el Mundial de Qatar, país muy vinculado al PSG, a unos meses de celebrarse.

Más allá de las ligas locales, la ambición internacional nunca pudo coronarse para PSG ni siquiera juntando a Neymar, Lionel Messi y el propio Mbappé.

En febrero de este año, el PSG ya filtró que el futbolista les había comunicado que saldría en junio. Y así lo confirmó el propio Mbappé hace semanas en sus redes sociales. “Hace tiempo ya había dicho que hablaría con ustedes cuando fuera el momento adecuado y por eso quería anunciarles a todos que este es mi último año en el PSG, no voy a renovar y voy a terminar mi aventura dentro de unas semanas”, dijo y ahora ya es nuevo jugador de Real Madrid.

Ahora tendrá trabajo Ancelotti para hacerlo convivir con sus delanteros campeones. Teniendo en cuenta que el DT italiano es un especialista en gestión de grupos y de egos en las máximas figuras, no tendría inconvenientes en la búsqueda del objetivo. “Los buenos tienen que jugar. Lo importante es que se mantenga un equilibrio”, afirmaba Ancelotti en rueda de prensa el 17 de febrero pasado, dejando entrever que tendría que buscar la forma de combinar sus figuras. ”Para mí lo más importante en un equipo son dos cosas, la calidad y el equilibrio. Si eres capaz de combinar estas dos cosas, tendrás éxito”, aseguró. Acaba de demostrar su pulso exitoso en la conducción de grupos y de equipos ganadores este sábado.

Ya en el último campeón de la Champions hizo convivir a Bellingham como una especie de enganche falso, jugando por el centro a la hora de atacar y como mediocampista izquierdo cuando el Madrid no tenía la pelota, para que el equipo defienda posicionado 4-4-2. Y arriba jugaban picando al espacio y rotando por todo el frente de ataque Vinicius Jr. y Rodrygo. Hasta Joselu, cuando ingresó, hizo goles importantes. La llegada de Mbappé, lejos de complicar a Ancelotti, le dará una alternativa más de ataque para utilizarla incluso con varios esquemas, desde el 4-3-3 y el 4-3-1-2 a un 4-2-3-1, en este último caso si pretende jugar con todos, con Mbappé detrás del falso 9 y manteniendo el desequilibrio por afuera. O el francés puede ser una alternativa como wing por la izquierda, Bellingham detrás del centrodelantero, Vinicius Jr por la derecha y Rodrygo de 9 (o viceversa).

Mbappé vivió un semestre de frustración al no poder ganar con PSG la Champions League, pero anímicamente relanzó los ánimos con este traspaso. Además, será la bandera de Francia en la Eurocopa que se desarrollará próximamente en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio.

LA NACION